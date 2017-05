Hei is leuk, dat voelt u wel aan

In mijn columns over 'Zij gelooft in mei' en 'Stil in mei' liet ik al eens zien dat u verschillen in zinsdelen heel goed kunt aanvoelen. Ik suggereerde toen dat het verschil in woordsoorten ook al in de klank tot uitdrukking kwam. Voornaamwoorden, zoals 'hij,' 'zij,' 'mij' kun je vaak reduceren tot 'ie,' 'ze' en 'me,' terwijl dat met de corresponderende zelfstandige naamwoorden 'hei,' 'zei' en 'mei' nooit kan ('In me op de grote stille ie,' bijvoorbeeld). Maar er is nog iets. Voornaamwoorden zijn ook minder 'zelfstandig' dan zelfstandige naamwoorden. Voornaamwoorden staan graag ergens bij, en hebben dan de neiging om daar een beetje aan vast te plakken. Zo wordt 'hij' alleen 'ie' achter het werkwoord ('heeft-ie'), maar ook 'ik' kan alleen gereduceerd worden als het vastgeplakt zit aan de persoonsvorm ('he'k' of 'k'heb').

Dit effect zie je in het klankverschil tussen 'Hij is leuk' en 'Hei is leuk'. In de eerste zin staan 'hij' en 'is' net een klein beetje dichter bij elkaar. Dit kun je overdrijven door 'hij's' te zeggen, en dat is bij 'hei's' volslagen onmogelijk.

U hebt dus een gevoel voor het verschil tussen een voornaamwoord en een zelfstandig naamwoord. Dat hadden ze u eigenlijk vroeger in de grammaticalessen moeten vertellen!

Heeft u ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

