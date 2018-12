Heftige breuk in sober familiedrama ‘Wildlife’

­Er zijn meer films gemaakt over ouders die uit elkaar drijven, maar zelden is het kinderperspectief zo goed neergezet als in ‘Wildlife’. De veertienjarige Joe die samen met pa en ma is neergestreken in Great Falls, een klein stadje in de staat Montana, ziet het allemaal gebeuren.

We zijn ergens in de jaren zestig. Joe’s vader, die voor veertig dollar per week het manusje van alles is op een golfbaan, krijgt zijn ontslag. Joe ziet de pijn in de ogen van zijn vader, die na wat dralen besluit om branden te gaan blussen aan de Canadese grens. Hij vertrekt voor langere tijd naar ver weg.

Een co­ming-of-a­ge-ver­haal van moeder, vader en zoon

Joe ziet ook de pijn in de ogen van zijn moeder die duidelijk niet van zins is om thuis te blijven en te wachten. Ze gaat zwemles geven, wordt uithuizig, gaat zich uitbundiger kleden en kappen. In het zwembad ontmoet ze een man die haar het hof maakt.

De 34-jarige Amerikaanse acteur Paul Dano, die met Wildlife debuteert als regisseur, heeft er een prachtig sober en ingetogen familiedrama van gemaakt. Dano las het gelijknamige boek van Richard Ford, herkende iets in het jongetje en het liefdevolle, maar tegelijkertijd turbulente familieleven en zette zich samen met actrice Zoe Kazan – die niet meespeelt in de film – aan het schrijven van een scenario.