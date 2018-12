Heerlijke nieuwe versie van musicalklassieker ‘Mary Poppins’

Alles zit erin: van de eerste dans van de straatlantaarnaanstekers tot het moment waarop de legendarische gouvernante aan haar paraplu in de wolken verdwijnt. ‘Mary Poppins Returns’ is een heerlijk onschuldig en kleurrijk spektakel, waarin zelfs de bankensector – de film speelt in 1934 – uiteindelijk het beste met iedereen voor blijkt te hebben.

Sinds het origineel van Robert Stevenson uit 1964 was Julie Andrews de koningin van Cherry Tree Lane – althans voor de kijkers die haar kuise glimlach konden waarderen.

Emily Blunt is wat mij betreft nog beter in de rol van Mary Poppins. Dat komt door de opgetrokken wenkbrauw die alle andere personages ontgaat, maar waarmee ze laat zien dat ze de boel manipuleert en zo nodig met tovenarij bijstuurt. Alles met de beste bedoelingen natuurlijk.

Alleen al de visuele effecten maken dat de film een eigentijdse versie verdiende

Het draait net als in het origineel om de kinderen van het gezin Banks, die een veilig thuis moeten hebben. En om volwassenen die moeten leren het kind in zichzelf niet te verloochenen. Niet bepaald revolutionair materiaal, maar niet elke film hoeft de wereld te veranderen. Michael en Jane, in Stevenson’s versie nog kinderen, zijn inmiddels volwassen. Door gedoe met geld dreigen Michael en Jane het ouderlijk huis kwijt te raken, al is dat natuurlijk het laatste wat bankmanager Wilkins wil, verzekert hij hun. Michael krijgt tot vrijdagnacht twaalf uur de tijd om de zaak op te lossen.