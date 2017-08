Heerlijk herkenbaar Elvis imiteren in 'Elvis & Nixon'

Het moet voor een acteur een van de leukste rollen zijn om te spelen: Elvis Presley. Gisteren was de veertigste sterfdag van The King. Met z'n zwarte vetkuif, goudgerande zonnebrillen en steeds uitzinniger kostuums groeide hij in de jaren zestig en zeventig uit tot een heerlijk herkenbaar, makkelijk te imiteren én te parodiëren popicoon.

Lees verder na de advertentie

Tik op YouTube 'Elvis impersonator' in en je kunt je uren vermaken met geestige verkleedpartijen. Of het nu gaat om blanke mannen, travestieten, kleuters, Japanse rockers of zwarte vrouwen: met een dikke pruik, glitterpak en gitaar kan iedereen, heel even, lekker over de top Elvis zijn.

Des te opmerkelijker is het dat Michael Shannons verschijning in de komedie 'Elvis & Nixon' tamelijk bescheiden is. Shannon, die als acteur fysiek weinig gelijkenissen heeft met Presley, draagt een zwart pak met hooggekraagd overhemd: niks bijzonders, in 1970. Het zijn waarschijnlijk het zijden sjaaltje, de stevige bakkebaarden en de zonnebril met initialen waaraan mensen hem herkennen.

Hollywood heeft zo zijn eigen fascinatie met Elvis

Vrouwen zwijmelen en mannen stamelen wanneer hij spontaan aanwaait bij het Witte Huis om president Nixon te ontmoeten. Het leuke is dat Elvis & Nixon een zelfbewuste film is, die niet alleen een historische anekdote memoreert, maar ook met een soort dubbele blik naar Elvis kijkt: Shannons Presley wordt soms niet herkend, maar aangezien voor imitator - en matig bevonden.

Vreemd is dat niet, want al tijdens zijn leven werd de King veelvuldig geïmiteerd. Er bestaat zelfs een grappig -waarschijnlijk fictief -verhaal dat Presley eens meedeed aan een Elvis imitatiecompetitie, en als derde eindigde.

Elvis-imitators kun je onderverdelen in verschillende categorieën. Je hebt de zangers die hun best doen het diepe geluid met-de-snik-in-zijn-stem na te doen: kijk naar talentenshows of zangers als Michael Bublé om te horen hoe herkenbaar Elvis was. Er zijn mensen die vooral tuk zijn op de uiterlijke extravaganza van de popster: Las Vegas wemelt van de pastiche-verschijningen die in diep uitgesneden jumpsuit, in huwelijkskapelletjes dienst doen als trouwambtenaar.

Ze 'zijn als' Elvis En er zijn artiesten die geluid en uiterlijk weten te combineren en er een fijne boterham mee verdienen. Fascinerend is dat deze Elvis Tribute Artists niet zozeer Elvis 'doen', als een spel of een rol, ze 'zijn als' Elvis: veertig jaar na zijn dood in augustus 1977 houden ze zijn culturele aanwezigheid vast. Elvis is immers al lang het mens-zijn ontstegen. De King is een oer-Amerikaans icoon, passend in het rijtje Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Mickey Mouse en McDonald's. De film Elvis & Nixon speelt vooral met dat iconische. Hollywood heeft zo zijn eigen fascinatie met Elvis. Kurt Russell speelde hem in de biopic 'Elvis' en kamde zijn vette haar wederom achterover voor '3000 Miles to Graceland'. Nicolas Cage maakte in 'Honeymoon in Vegas' in Elviskostuum een parachutesprong en was eigenlijk een en al Elvis in 'Wild at Heart'. Heerlijk herkenbaar, makkelijk te imiteren: de doe-het-zelver kan onmiddellijk aan de slag met 'Hoe word ik een Elvis-imitator'-gidsjes en kant en klare thuispakketten. Met plakbakkebaarden, grote ringen en dieettips maak je van een duffe familiereünie een rock-'n'-roll knalfuif. Lees hier alle filmrecensies van Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.