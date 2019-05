Heerlijk, dat kleppen en appen over het Songfestival

Vroeger thuis keken we het Eurovisie Songfestival altijd samen op de bank. Urenlange sessies met soms tenenkrommende liedjes. Bijgedachten over waar Moldavië ligt, of hoe abominabel de uitspraak van het Engels soms is.

Lees verder na de advertentie

Sommige mensen vinden het een énig spektakel, zei Gerard Joling van zichzelf bij ‘Pauw’ donderdag. Al was het wel een enorm nichtenspektakel geworden, zei hij. Ach, geen commentaar van de Bosjes. Wij zaten altijd al met thee en koekjes klaar om lekker te mopperen op onverstaanbare kermisattracties of pompeuze acts uit landen met dubieuze regimes. Een beetje zoals de Van Rossems doen, met een goeie frons erbij. Maar we keken wél. Van wegzappen was geen sprake, al waren nevenactiviteiten geoorloofd.

Donderdag zaten man T en ik dus naar de tweede halve finale te kijken, 200 kilometer zuidelijker zaten vader W en zijn vrouw R klaar. We hadden een straalverbinding via een WhatsApp-groep die snedig commentaar bewaarde, bijna leuker dan dat van Cornald Maas en Jan Smit.

Zo hebben we met z’n allen lekker het hart gelucht en een glimp van een breed Europa gekregen. Vanavond weer!

W: “Ierland kan niet zingen”. (Die blonde meid op haar retro-bar.)

R: “Alleen vol te houden als je toch wil tekenen, strijken of de was vouwen. Ik stel voor: maak er radio van, valt al dat semi-kunstzinnige en aanstellerige gedoe op het podium weg. Hoef je alleen nog te luisteren en daar gaat het toch om”.

De zandkunstenaar-act van Moldavië. © jam