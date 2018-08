Headliners vallen tegen op openingsdag Lowlands

Brockhampton Lees verder na de advertentie Tamelijk uniek: een Amerikaanse hiphopact die op tijd begint. En nog gekker, een Amerikaanse hiphopact die in Nederland optreedt zonder dat ze half-stoned van het podium aflazeren, vlijmscherp al hun teksten het publiek inslingeren en gedurende hun show hun energieniveau nóg een standje hoger krikken. Vergeef ons de flauwe cliché’s, maar het is vooral om aan te geven hoe goed Brockhampton gisteren bezig was op Lowlands. Het is dan ook niet zó maar een hiphopact. Het is ook meer een creatief collectief, van veertien leden – kunstenaars, vormgevers, muzikanten, producers. Zelf noemen ze zich meer een boyband. Op Lowlands zijn ze met een afvaardiging van zes gekomen, ze zouden het simpel. Zes jongens, witte shirts, een leeg podium. Maar dat is méér dan genoeg. Goed, er zijn wat overdreven gebaartjes – neerzijgen op het podium tijdens de wat emotionelere rustmomentjes als ‘BLEACH’, of die hysterische uithaal met zijn kopstem door de blonde Russel Boring. Maar ze buitelen erna weer zo aanstekelijk over elkaar heen dat de Bravo in mum van tijd in een grote moshpit verandert. Vooral bandleider Kevin Abstract en de slungelige Matt Champion rappen ongemeen scherp. En wat komen die klappers van nummers als ‘QUEER’ en ‘ZIPPER’ lekker binnen. Brockhampton © ANP

The War on Drugs En vervolgens is het aan gitaarband The War on Drugs om alle opgebouwde energie weer vakkundig uit het festival te zuigen. Dat klinkt misschien hard, maar tijdens het concert van de Amerikaanse bluecollar-rockers – denk Bruce Springsteen, met nog meer galm – bekruipt je een ongemakkelijk gevoel. Is de tijd van rockbands op Lowlands dan echt voorbij? Want zo gezapig staat de band te spelen en zo gelaten ondergaat het publiek hun muziek. Zonde, want die uitgerekte nummers zitten prachtig gelaagd in elkaar – ze vervliegen alleen een beetje over de grote vlakte voor het Alpha-podium. Het is strijklichtmuziek, prachtig voor bij die ondergaande zon, maar het komt niet helemaal over. En dat is ook een beetje de schuld van de band zelf. Waarom staan ze zó lang te pielen op gekke nootjes voordat ze eindelijk aan de verlossende akkoorden van ‘Under the Pressure’ beginnen?

Gorillaz Nee, dit keer geen hologrammen. Geen poppen of een groot scherm met animaties van waarachter de muzikanten optreden. Tegenwoordig speelt Gorillaz gewoon als band. Een band waarvan de leden een beetje acteren als die tekenfilmfiguurtjes waaruit de band bestaat – met als frontman een zwierende Damon Albarn als 2D. Eigenlijk is de band heel goed bezig. Dat zeskoppige soulkoortje op de achtergrond (inderdaad, het korte Aretha-eerbetoon was onvermijdelijk) is fantastisch. Die band, de blazers, de vele gastzangers zoals de rappers van De La Soul, soulzanger Peven Everett, rapper Lil Simz: het is een spetterende mix. Maar dat kan allemaal niet verhullen dat veel van die hoekige pop van Gorillaz eigenlijk helemaal niet zo goed is. 'Tomorrow Comes Today', 'Feelgood Inc.', 'Dirty Harry' – ja, fantastische nummers. Maar al dat nieuwe materiaal komt niet echt uit de verf. Daarbij stuitert het alle kanten op. Heb je net een mooi gedragen soulstukje gehad, knalt de band met ziedende grime weer alle kanten op, om vervolgens met het duffe ‘Magic City’ weer keihard op de rem te trappen. Wat wil het nu eigenlijk?

Gelukkig waren daar De Jeugd, Eefje en Maribou State Je vraagt af of waarom De Jeugd van Tegenwoordig niet gewoon op die plek van Gorillaz mocht staan. Dat had publiek vast leuker gevonden, want het staat ‘s middags ramvol rond de Alpha, dat helemaal los gaat op deze reis door het oeuvre van ’s Nederlands meest chaotische hiphopclub. Na al die jaren is het nog altijd lachen met ze: Vieze Freddy maakt grapjes over Willy Wartaal die onlangs tijdens een show zijn enkel brak (hij was bijna dóód, lieve mensen!), terwijl WiWa zelf de kurk van een fles champagne afsjort. Bas Bron bespeeld achter zijn synths de autotune van de heren, Faberyayo lispelt zich een weg door zijn teksten. ‘Sexybeesten’, ‘Hollereer’, ‘Watskeburt’. En nog maar een hitje. Met ‘De Formule’ veranderen ze Lowlands is één kolkende massa. Moeiteloos. Gekke boys. De Jeugd van Tegenwoordig © ANP Eefje de Visser heeft de toevoeging (solo) op het blokkenschema, maar dat is toch niet zo gek, voor een singer/songwriter? Nou, wel als blijkt hoeveel geluid ze in haar eentje blijkt te kunnen produceren. Ze slingert nummers van haar laatste plaat ‘Nachtlicht’ met zware elektronische omlijsting de X-Ray in. Plots blijken we op haar poëtische nummers keihard te kunnen dansen! Erg tof, deze manier waarop de zangeres zichzelf opnieuw uitvindt. Maribou State blijkt met het vallen van de avond de perfecte band om de after dinner-dip te verwerken. Het is lekker loom dansen op de de fijnzinnige dancepop van dit duo uit Hertforshire, die een blik muzikanten mee het podium op heeft genomen. Lekkere nummers. Nergens spetterend, wel erg prettig.

Lees ook: