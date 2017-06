Hazelnootgelato

Gelukkig denkt mijn dochter daar heel anders over. Gelaagde taarten, botercrèmes, ganaches, caramel - ze gaat het allemaal te lijf. De liefde voor hazelnoten bracht haar tot dit recept. Het levert verrukkelijk, romig, niet te zoet ijs op met een intense hazelnootsmaak. Zoals je het eet in de beste gelateria's. En vrees niet, het recept is niet al te ingewikkeld. Voor krap 1 liter ijs.

Rooster de hazelnoten 3-4 minuten in een droge koekenpan, tot er een lekker aroma vanaf komt. Doe ze over in een schone theedoek en wrijf ze heen en weer tot de schilletjes loslaten. Maal de noten met 50 g suiker en wat zout in de keukenmachine fijn. Doe ze over in een (steel)pan met dikke bodem en giet de melk en room erbij. Breng dit mengsel tot net tegen de kook aan, regelmatig roerend. Neem de pan van het vuur en laat het mengsel 1 uur intrekken.

Giet het mengsel door een fijnmazige zeef en duw er zoveel mogelijk vocht uit. Bewaar de noten.

Klop met de mixer de eierdooiers en 3 el suiker tot een luchtige, lichtgekleurde massa. Giet het melkmengsel al kloppend bij de eieren, en giet het geheel dan over in een schone pan. Verwarm het mengsel al roerend op laag vuur tot 80 graden C, tot het indikt. Gebruik een thermometer. Niet aan de kook laten komen.

Giet de custard in een metalen kom en zet de kom in een pan met ijswater. Laat het helemaal afkoelen. Draai er vervolgens ijs van in de ijsmachine, volgens de gebruiksaanwijzing. Doe de gelato over in een goed gesloten koelkastdoos en vries het in. Het is enkele weken te bewaren, maar vers het lekkerst.

Gebruik de overgebleven noten als garnering voor ijs of yoghurt, of bind er soepen, sauzen of dressings mee. Ook lekker door muesli of als onderdeel van een paneermengsel.

Ingrediënten 150 g hazelnoten 50 g suiker + 3 el extra suiker snuf zout 500 ml volle melk 200 ml slagroom 4 grote eierdooiers

