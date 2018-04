Have A Nice Day toont het moderne China als kapitalistische heilstaat

De Chinese animatiefilm 'Have A Nice Day', vorig jaar in competitie op de Berlinale, is gemaakt door een eigenzinnige geest. Dat merk je meteen. Het misdaadverhaal dat aan de rand van een onbenoemde Zuid-Chinese stad speelt, heeft een eigen sfeer en een eigen ritme. De Chinese regisseur Liu Jian, die de film vrijwel in zijn eentje maakte, heeft daarbij een duidelijk doel. Hij wil het over het moderne China hebben dat in de greep is van het kapitalisme. Het enige wat hij nodig heeft om de bewoners van het stadje in beweging te brengen is een grote zak met geld.

Hebberig gaan ze achter de buit aan die door de loopjongen van een lokale maffiabaas is gestolen om in Zuid-Korea een nieuwe facelift voor zijn vriendin te kunnen betalen. Haar laatste facelift is mislukt. En zo zet de dief het op een rennen, achtervolgd door gangsters en anderen die geld ruiken.

Liu Jian toont een kille wereld waarin een man met een hakbijl rondwaart, maar waarin ook opeens een surreëel clipje opduikt of een absurde dialoog over de invloed van Amerikaanse tech-miljardairs (Zuckerberg, Gates, Jobs) of de obsessie met online shoppen. Een animatiefilm als politiek statement, origineel is het zeker. Maar de relatief statische beelden en de laconieke sfeer maken, in combinatie met een stortvloed aan dialogen, ook een beetje tureluurs.

