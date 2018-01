Haruki Murakami, niet zomaar een schrijver

Inderdaad, het Murakami-weekend heeft óók te maken met hoe je tegenwoordig een boek in de markt zet, geeft Vincent Kolenbrander van uitgeverij AtlasContact toe. Maar het festival dat aanstaand weekend plaatsvindt op de SS Rotterdam, is wel degelijk inhoudelijk: anders zouden de fanatieke fans van de Japanse successchrijver er niet in trappen. En dat zijn er nogal wat.

De uitgeverij verwacht 1500 fans, waarvan een deel op het schip in Rotterdam overnacht. Sommige van hen zullen zich wellicht opsluiten in hun kajuit, met beide delen van zijn nieuwste roman 'De moord op Commendatore'. Maar voor wie is uitgelezen is er ook genoeg te doen: er staat een hoop muziek op het programma, de verschillende aspecten uit zijn oeuvre worden behandeld, BN'ers komen vertellen over hun Murakami-fascinatie en de vertalers vertellen hoe je die kastelen van boeken eigenlijk naar het Nederlands vertaalt.

Muzikale verwijzingen In 2014 organiseerde AtlasContact een leesclub rondom zijn vorige roman. Dat succes wilden ze overtreffen toen bekend werd dat er een nieuwe Murakami zat aan te komen. "Na een brainstorm bleek het niet moeilijk een heel festivalprogramma rondom deze schrijver te bedenken", zegt Kolenbrander. "Omdat er zo verschrikkelijk véél in het oeuvre van Murakami zit." Zo neemt musicoloog Emile Wennekes samen met pianist Ralph van Raat een programmaonderdeel onder handen over de vele muzikale verwijzingen. Wennekes: "De titel van zijn laatste boek verwijst bijvoorbeeld naar Don Giovanni van Mozart. Elders noemt hij een ouverture van Rossini waarbij het lekker spaghetti koken is. Er zijn interpretaties van Liszt, en door welke pianist die het beste uitgevoerd kunnen worden. En zijn boek 'Norwegian Wood' is natuurlijk vernoemd naar het Beatles-nummer." Die muziek heeft naast een soort soundtrack ook een narratieve functie, zegt Wennekes. "Zo komt in zijn boek '1Q84' telkens de Sinfonietta van Janáček voorbij als de personages het parallelle universum betreden." Murakami's hoofdpersonen eten altijd een eenvoudig ontbijt. Alles is met een enorme rust opgeschreven. Schrijver Niña Weijers Schrijver Niña Weijers, komend weekend te gast op het festival, heeft naar eigen zeggen een haat/liefde-verhouding met Murakami. "Ik lees hem vanaf mijn 20ste, en zoals veel mensen heb ik hem echt verslonden toen ik hem net ontdekte. En dan kom je er achter dat hij vaak hetzelfde boek schrijft. Maar dat heeft juist weer een zekere aantrekkingskracht: je weet welk universum je bij Murakami binnenstapt." Het tweedelige 'De moord om Commendatore' van Haruki Murakami © Haruki Murakami "Wat ik ook heel fijn vind is dat alles bij Murakami iets ritualistisch heeft: het snijden van tomaten, koffiezetten. Murakami's hoofdpersonen eten ook altijd een eenvoudig ontbijt. Het is allemaal met een enorme rust opgeschreven. Het zijn bescheiden personages - dat vind ik ook een verademing."