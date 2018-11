Harry Potter pop-upstore in Utrecht laat zien dat de magie na 20 jaar nog niet is uitgewerkt

Toch komt er weer iets nieuws, al is het tijdelijk: in winkelcentrum Hoog Catharijne, dat afgelopen jaren grondig werd gerenoveerd, opende vrijdag een Harry Potter pop-upstore van 300 vierkante meter.

Lees verder na de advertentie

Is het dan nooit eens klaar met die adoratie van de tovenaarsleerling? Blijkbaar niet. Ook in 2016 was er al een pop-upstore, een stukje verderop op Utrecht Centraal, een initiatief van boekhandel Ako. Regelmatig stond de rij bezoekers tot buiten en wachtenden waren niet zelden uitgedost als een personage uit de verhalen van de Britse schrijfster J.K. Rowling.

Bijtend monsterboek “Die winkel was zo’n succes dat we hetzelfde bureau in de arm hebben genomen om het nog een keer te doen”, vertelt Elsbeth Louis van De Harmonie. “Toen ging het echt over het hele Potter-universum, nu is de winkel helemaal gericht op de boeken.” Bovendien is de winkel nu flink groter. Bezoekers kunnen allerlei Potterspullen kopen, het harige, bijtende monsterboek uit het derde verhaal bewonderen en meedoen aan wedstrijden, terwijl ze worden gadegeslagen door de gigantische halfreus Rubeus Hagrid, opgetrokken uit Lego. De Harmonie staat al het hele jaar stil bij de twintigste verjaardag van het verschijnen van de eerste Nederlandse Pottervertaling en de winkel hoort bij de festiviteiten. De winkel blijft precies 9 ¾ week open. Van dat vreemde getal kijkt geen Harry Potter-fan gek op.

Lees ook: