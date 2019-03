Harpist Remy van Kesteren: ‘Je moet een drive voelen, anders ben je een gedresseerd aapje’

Onlangs lanceerde Van Kesteren zijn nieuwe album ‘Shadows’, in het Utrechtse muziekcentrum Tivoli­Vredenburg. Tussen een synthesizer, twee harpen en luidsprekers die als bezielde wezens licht gaven op een ritmische puls, reeg Van Kesteren quasi-nonchalant het ene nummer na het andere aan elkaar, slenterde hij wat over het podium, en zong hij zelfs. De luisteraar gleed in een tranceachtige wereld, versterkt door lichteffecten op de wand, met de musicus als gids door zijn zelfgecreëerde universum.

“Noem mijn muziek zoals je haar wilt noemen, ik plak er geen sticker op”, zegt Van Kesteren. “Ik voel me niet thuis bij de Einaudi’s van deze tijd. Neoklassieke muziek, ze gruwelt me tegemoet, maar als dat de hoek is waarin mijn muziek geplaatst wordt, dan is dat zo. Voor mij geldt maar één ding: de nummers komen uit mezelf, dit ben ik, hier sta ik achter.”

Nog niet zo lang geleden was Van Kesterens bedje gespreid, althans in de klassieke wereld. Zijn talent op de harp is ongeëvenaard, geen zee gaat hem te hoog. Hij reisde rond met belangrijke orkesten en speelde het grote harprepertoire, op de mooiste podia. “Het concert van Ginastera, prachtig, muziek van Debussy idem, maar Glières harpconcert: een draak. Van veel klassieke muziek werd ik niet gelukkig. Als ik zelf al denk: ik zou nooit naar dit concert gaan, hoe kan ik het dan verkopen? Wat doe je op een podium als je broek niet in de fik staat van waar je mee bezig bent? Je moet een enorme drive voelen, anders ben je slechts een gedresseerd aapje dat een kunstje uitvoert.

Gitaar

“Op een gegeven moment had ik een afspraak met een producer, we zouden iets gaan maken. Ik ging uit van een kennismakingsgesprek, dus ik had geen harp bij me, maar hij wilde direct aan de slag. Ik ging door de grond, zonder harp voelde ik me een nul. Ik dacht: nu val ik ongenadig door de mand. Dat is een trigger geweest: ben ik eigenlijk wel iemand zonder die harp?”

Van Kesteren zette zijn harp aan de kant, ging experimenteren op gitaar en synthesizer en nam zangles. “Een afschuwelijke periode, waar was ik naar op zoek, wat deed ik mezelf aan? Ik kán helemaal geen gitaar spelen, ik kan nooit zo goed worden op dat instrument als op mijn harp. Maar ik werd geraakt door een muzikant als de Britse singer-songwriter Fink, met wie ik samenwerk op mijn nieuwe cd. In de popscene kunnen muzikanten met soms gebrekkige skills iets heel puurs maken. Bob Dylan kan niet zingen naar de maatstaven van de geschoolde musicus, en toch gaat wat hij doet recht je hart in. Klassieke muziek vraagt om totale beheersing van je instrument en dan pas kom je aan de muziek toe. In de popmuziek is drive belangrijk, de drang om iets te doen en te vertellen staat voorop – en vaak komt het verhaal binnen, júíst omdat iets niet perfect is, maar wel heel erg de handtekening van die ene musicus draagt.

“Toen ik na een jaar terugkeerde naar mijn harp, voelde ik me volledig vrij. Ik moest ook keihard werken aan technische zaken, omdat ik dingen had gecomponeerd die helemaal niet logisch waren op het instrument. Ik ontdekte dat mijn harp ook lelijk mocht klinken om te bereiken wat ik wilde. De schaduwkant van het instrument spreekt me erg aan. Rauwheid in het geluid, een schurend randje, dat wilde ik vinden en daarom werd ik zo aangetrokken door al die instrumenten die ik niet kan spelen. Iets wat je niet kan tot kunst verheffen, daarmee het podium op, ik sterf duizend doden. Maar als ik daar nu sta met deze nieuwe muziek, ben ik zo gelukkig als ik niet eerder was.”