Haringa, bagerirati en lavirati zijn Kroatische woorden met Nederlandse wortels

Het Nederlands heeft dat woord ontleend aan de Franse taalvorm cravate, die - rechtstreeks of via het Duitse Krabat - teruggaat op het Servokroatische woord Hrvat, de in Kroatië (Hrvatska) courante naam voor de eigen inwoners.

De taalvorm Krawaat werd weliswaar al in de achttiende eeuw vervangen door Kroaat, maar de oude naam van de huurlingen leefde in diverse westerse talen nog lang voort

De relatie tussen kravat en Kroaat dateert uit de zeventiende eeuw. Kroaten heetten toen nog Krawaten en Krawatische ruiters vochten als huurlingen mee in de legers van het Heilige Roomse Rijk. Ze waren herkenbaar aan hun kleurige sjerp en ze waren 'door hunne woestheid berucht'.

De taalvorm Krawaat werd weliswaar al in de achttiende eeuw vervangen door Kroaat, maar de oude naam van de huurlingen leefde in diverse westerse talen nog lang voort in het op hun sjerp gebaseerde woord voor een stropdas.

De export van Nederlandse woorden naar het Kroatisch is nooit echt van de grond gekomen. Volgens de Uitleenwoordenbank bevat het Kroatisch niet meer dan ruim honderd woorden met Nederlandse wortels. De meeste daarvan hebben te maken met de scheepvaart en de visserij, zoals slup (de naam van een zeilboot, die teruggaat op het Nederlandse woord sloep), harpun (harpoen), haringa (haring), bagerirati (baggeren) en lavirati (laveren).

De fysieke afstand tussen ons taalgebied en de Balkan is groot. Dat verklaart waarom een fors deel van de Nederlandse leenwoorden in het Kroatisch daarin niet rechtstreeks, maar via het Duits of Italiaans zijn terechtgekomen.

