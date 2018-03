Happy Bachdag: de beste stukken van Bach

Op de site Allofbach.com plaatst de Nederlandse Bachvereniging wekelijks een nieuw stuk. Via interviews en andere achtergrondinformatie kan de luisteraar zich verdiepen in de gespeelde muziek. In deze toptien zit iets voor iedereen die maximaal een half uur de tijd heeft. Happy Bachdag!

1. Fantasia in g klein, BWV 917, Bertrand Cuiller op klavecimbel, 2 min. 42 sec.

2. Das Wohltemperirte Clavier I nr. 10 in e klein, BWV 855, Frédérick Haas klavecimbel, 3 min. 38 sec.

3. Cantate ‘Nun ist das Heil und die Kraft’, BWV 50, Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven, 4 min. 8 sec.

4. Fantasia super: Christ lag in Todesbanden, BWV 695, Dorien Schouten orgel, 4 min. 54 sec.

5. Sinfonia in D groot, BWV 1045, Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Shunske Sato, 6 min. 23 sec.

6. Triosonate in G groot, BWV 1038, Marten Root, Shunske Sato, Mieneke van der Velden, Benjamin Alard, 8 min. 22 sec.

7. Brandenburgs Concert, nr. 4, BWV 1049, Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Shunske Sato, 15 min. 10 sec.

8. Cellosonate nr. 1 in G groot, BWV 1007, Lucia Swarts, 18 min. 13 sec.

9. Inventies (15 korte klavierstukken die Bach schreef voor zijn zoon Wilhelm Friedemann), BWV 772-786, uitgevoerd door jonge kinderen, 25 min. 32 sec.

10. Vioolpartita nr. 2 in d klein, BWV 1004, Shunske Sato, 29 min. 30 sec.