Hans Klok zegt Nederland vaarwel: 'In Las Vegas kan ik opnieuw beginnen'

In IJmuiden, tussen de visafslag, transportbedrijven en een handel in metalen platen staat de loods van Hans Klok, de beroemdste illusionist van Nederland met een uitstraling tot ver over de grenzen. Londen, Monaco, Berlijn, Wenen, Shanghai, New York, waar stond hij niet. Volgend jaar vertrekt hij naar Las Vegas, om er te blijven.

Toen ik begon was dat een man die een konijn uit een hoed haalde. Nu is een illusionist toch meer een rockster

Nu werken Klok en zijn team aan zijn afscheidsshow: de 2.0-versie van zijn show House of Horror, die vanaf eind augustus nog elf weken in Nederland is te zien. Hans Klok is een bedrijf. Collega Bobby belt in het kantoortje met Las Vegas over het formaat van decorstukken, coupeuse Marijke komt overleggen over de rode franje op een geel kostuum. En collega Rob vraagt zich af wie tijdens de repetitieperiode broodjes gaat smeren voor dertig, veertig man.

De beroemde bedrijfsleider zelf zit intussen, in korte spijkerbroek en T-shirt, op een oude bank in zijn repetitiestudio. Klok is relaxed, ook al heeft hij veel meegemaakt.

Rockster De dood van zijn vader vijftien jaar geleden, zijn eerdere, tegenvallende avontuur in Las Vegas in 2007, een bijna-faillissement en hoge schulden, opnieuw succes daarna, vooral in Duitsland. “Ik heb geen aanleg voor depressie”, zegt hij. “Ik heb veel geluk gehad, fijne ouders die me erg stimuleerden. Ik heb een zilveren clown gewonnen, dat is toch wel de Oscar van de circuswereld. Bovendien heb ik, denk ik, het imago van de illusionist verbeterd. Toen ik begon was dat een man die een konijn uit een hoed haalde. Nu is een illusionist toch meer een rockster.” En hij heeft nu een contract met MGM voor tien jaar, om in casino’s in Las Vegas te spelen. “Maar weet je, ik wil niet opschepperig overkomen. Belangrijker dan prijzen vind ik dat ik het kind in de toeschouwer wakker maak, dat hij zich verbaast. Dáár doe ik het voor. Ik voel me zelf ook een spelend kind.”

Knippen en plakken “Ik loop er bij als een zwerver en knutsel samen met mijn team aan de attributen. En ik geniet. Voor mijn gevoel maak ik mijn hele leven Sinterklaassurprises. Ik kan dagenlang knippen en plakken met karton om prototypes te maken. Daarna haal ik een stuk plastic bij de buurman en metaal bij de bouwmarkt hier tegenover en dan helpt mijn team me met het lassen en timmeren. Ik ben zelf ook handig met naald en draad.” Ik heb veel opgetreden in Duinrell, en Las Vegas is een soort Duinrell XXL, haha, dus dat past me wel Voor zijn afscheidsvoorstelling is Klok nog nieuwe acts aan het ontwikkelen. “Een act bijvoorbeeld waarbij het publiek breinaalden door glas kan steken. En ik heb de rechten gekocht van een soort frankenstein-act waarin ik een robot ben die in elkaar gezet wordt en tot leven komt. Ja, het geheim, een truc, koop ik meestal, en dan verbeter en verander ik hem zodat hij bij mij past. Ik heb zelf helaas nog geen truc vanaf de basis bedacht die klassiek is geworden, zoals het doorgezaagde meisje. Maar ja, je kunt niet alles.” Zijn kracht ligt in de theatrale manier waarop hij een verhaal vertelt, compleet met dans en effecten, zegt Klok. “Zelf weet ik ook wel dat mijn kleine verhalen vol clichés zitten en dat mijn show een hoog Eftelinggehalte heeft, maar de verhaallijntjes geven de voorstelling wel meer inhoud. Dat is ook het verschil dat ik in Las Vegas ga maken. De andere acts zijn daar veel platter en van dik hout zaagt men planken. Ik ga een intiemere show maken.” Klok gaat veel kleiner beginnen dan in 2007, toen hij in Las Vegas voor grote, meer dan halflege zalen speelde. “Ik ga erheen met twee assistenten, met Bobby die alles regelt en mijn vriend Dann. De rest van de dansers en de crew worden mensen uit Las Vegas, maar de illusies, de kleding en de vormgeving ontwikkelen we nu al in IJmuiden. Als het succesvol is, heeft MGM mogelijkheden om me in grotere zalen op te laten treden, een mooi vooruitzicht. De show zal iets anders zijn dan in Nederland, maar mijn persoonlijke stijl, de snelheid, en de afwisseling van kleine gebaren en grote effecten, zullen blijven.”

Nu of nooit Waarom waagt hij opnieuw de sprong naar Las Vegas? “Het is nu of nooit. Ik word vijftig, dus later moet ik het niet doen. Ik heb veel opgetreden in Duinrell, en Las Vegas is een soort Duinrell XXL, haha, dus dat past me wel. Bovendien moet ik een poosje weg uit Nederland en Duitsland. De afgelopen zes jaar heb ik alles bij elkaar vier maanden in Carré gestaan. Als ik hier langer blijf, ben ik niet meer fris. Terwijl mensen willen dat je steeds wat nieuws doet. In Las Vegas kan ik opnieuw beginnen.” Klok heeft weliswaar een contract, maar hij is ook mede-investeerder. “Dat geld heb ik zelf niet allemaal hoor, gelukkig steekt investeerder Marcel Boekhoorn er ook geld in. In principe ga ik dus voor tien jaar, behalve als ik na een jaar gillend gek word natuurlijk.” Tot wanneer kan Klok überhaupt doorgaan? De acts vereisen een stevige conditie. “Ik wil nog wel twintig jaar door hoor, maar om het vol te houden en zo snel te blijven, doe ik wel dagelijks fitness en iedere dag zwem ik en train ik vier uur voor mijn illusies.” Zijn avontuur heeft ook een prijs: “Ik moet mijn moeder van 78 hier achterlaten. Ze is al acht jaar aan het dementeren en weet niet meer wie ik ben. Ze is in goede handen op een gesloten afdeling van een tehuis, en mijn broer blijft in de buurt, maar het is wel triest. Ik ga nu zo vaak mogelijk naar haar toe, maar ze heeft maar twintig seconden lol van mijn komst. Dan kijkt ze even blij omdat ze iets lijkt te herkennen, maar dan is ze weer afgeleid en heeft ze geen idee dat ik er ben. Sommige mensen vinden het egoïstisch dat ik ga, maar ik weet zeker dat ze trots op me zou zijn als ze helder was. Dat was ze in 2007 ook. Dus ja, ik ga.” Ik moet mijn moeder van 78 hier achterlaten. Ze is al acht jaar aan het dementeren

Topgeheim In de werkplaats aan de overkant van de weg zitten intussen twee coupeuses achter naaimachines. Een jongen timmert een doodskist in elkaar, een collega worstelt met een schroefboormachine en stof, maar staakt zijn werk als hij de verslaggeefster ziet: de trucs van Klok zijn topgeheim. Rondkijken mag wel even: er staan trappen die vermoedelijk dubbele bodems bevatten, een boom uit een Hitchcock-scène en stellages vol theatergordijnen en verdwijndoeken. “Alles maken we met de hand hè”, zegt Klok. “Dat is het mooie, ik maak illusies, het is een tastbaar ambacht.” De meeste attributen gaan mee naar Las Vegas, de werkplaats wordt straks opgeheven. Maar de repetitiestudio in IJmuiden houdt hij wel aan, mét het mini-Hans-Klokmuseum: een vitrinekast met zijn eerste goocheldoos, oude attributen van grote internationale illusionisten, en Klok-decorstukken op Barbie-formaat die fanatieke fans voor hem hebben gemaakt. “Deze studio gaat nooit weg, hij is heilig, want hier ben ik ooit met mijn vader begonnen. Dit is de basis.” De Nederlandse tournee van Hans Klok loopt van 15 augustus t/m 21 oktober. Meer informatie: www.stardustcircus.com