Hanna Bervoets voorziet het verhaal van een man met Q-koorts van een literaire dimensie

Hanna Bervoets experimenteert in haar romans graag met bijzondere situaties. In ‘Alles wat er was’ zette ze acht personen bij elkaar die na een explosie moeten zien te overleven, in ‘Fuzzie’ ging het om een pluizig balletje dat de hoofdpersoon troost gaf in het leven, maar werkt zulke kunstmatige affectie wel?

In ‘Welkom in het rijk der zieken’ stelt ze de vraag hoe je moet leven met een ernstige ziekte; hoofdpersoon Clay (verwijzend naar de notie dat de mens van leem is?) heeft op een kinderboerderij Q-koorts opgelopen, wat nu?

Dat alles tilt het verhaal naar een literair niveau, maar maakt het ook soms lastig om alles te volgen, het duurt een tijdje voor je in de gaten hebt waar het eigenlijk om draait. Dat komt ook doordat de wereld van Clay letterlijk is opgeschud; net zoals het geval was bij de personages in ‘Alles wat er was’ moet hij zich steeds vergewissen of iets voor of na zijn ziekte is gebeurd. Zijn ‘grote koorts’, zoals zijn ziekte genoemd wordt, is als het ware de splijtzwam in zijn leven.

Ook met de vorm experimenteert Bervoets in zekere zin, in Clays realistische wereld wordt hij door de schrijfster aangesproken met ‘je’, weet je nog zus en zo, ze helpt hem als het ware zijn herinneringen van voor en na de ziekte te ordenen en te dateren; het verhaal in de medische parallelwereld daarnaast bestaat geheel en al uit dialogen.

Het verhaal van de zieke Clay wordt afwisselend op twee niveaus verteld, dat in de werkelijkheid waarin hij thuis, met zijn vriendin Nora eruit moet zien te komen, en dat in een denkbeeldige wereld waarin hij met de schrijfster Susan Sontag (van het befaamde essay ‘Illness as a Metaphor’) door een soort gesublimeerde medische wereld loopt, zijn zieke lijf letterlijk met zich meezeulend.

In feite probeert Bervoets antwoorden, mogelijkheden te formuleren op levensvragen en op het menselijk tekort en als die oplossingen er niet zijn een soort modus vivendi voor te stellen. Ik zie een verband met talkshows en tijdschriften waarin soortgelijke vragen worden opgeworpen, hoe leef je met je ziekte, met wat je overkomen is, populaire onderwerpen in de media. Maar deze schrijfster doet wel wat meer dan babbelen over bijzondere ervaringen, ze bouwt er een hele wereld omheen, deels realistisch, deels bestaand uit fantasievolle elementen.

Kantelpunt

Susan (Sontag), gesecondeerd door een zekere Marla, zelf lijdend aan een even veelkoppige als vage kwaal als Q-koorts, namelijk fibromyalgie, is degene die hem erdoorheen moet gidsen met haar wijsheden: “Ik moet voor mijn lichaam zorgen want het zorgt niet voor mij. Het draagt mij niet, ik moet haar dragen. Dat is een verandering, een kantelpunt in mijn leven: zoals het moment waarop je ontdekt dat je ouders jou nu meer nodig hebben dan jij hen – mijn lichaam heeft mij meer nodig dan ik haar, ik voel me een ouder ook al heb ik geen kind en zal ik waarschijnlijk nooit een kind krijgen, ik ben de moeder van mijn lichaam, dat zich als een kind gedraagt.”

Met verve beschrijft Bervoets de nieuwe wereld van haar patiënt, de onduidelijke diagnoses, het van het kastje naar de muur sturen, de hortende relatie met zijn vriendin, zijn afnemende sociale gedrag, maar vooral de monomanie waarin de zieke vervalt: hij kan eigenlijk alleen nog maar aan zijn ziekte denken. Op het laatst wordt hij in die medische parallelwereld door ‘identiteken’ leeggezogen, waarmee Bervoets de vraag stelt: wat is je identiteit als doodziek personage eigenlijk nog?

‘Welkom in het rijk der zieken’ is daarmee een roman met een ernstige ondertoon en ingrijpende conclusies (‘Niks wordt ooit nog hetzelfde’), maar het wonderlijke is dat Bervoets het verhaal van de patiënt en zijn mantra’s toch tamelijk licht weet te houden, door haar verteltrant en door haar fantasie. Een levensvraag is ook maar een vraag, was na afloop mijn overheersende gevoel. Bervoets zelf heeft natuurlijk ook geen echt antwoord op de vraag wat je met je ziekte moet. Voor een oplossing hoef je dit boek dus niet te lezen, wel voor een even wijze als voor de hand liggende raad: leer ermee te leven.

Oordeel: lichte, wijze, fantasierijke en soms lastige roman met ernstige ondertoon.

Hanna Bervoets

Welkom in het rijk der zieken

Pluim; 280 blz. € 22,50