Händel biedt een aangenaam alternatief voor de Matthäus

Even geen 'Matthäus-' of 'Johannes-Passion' van Bach in de paasweek? Dat kon. Concerto Copenhagen bood een alternatief, met Händels 'Brockes-Passion'. Het barokensemble gaf uitvoeringen in het Muziekgebouw aan 't IJ en in TivoliVredenburg.

Barthold Heinrich Brockes baseerde zijn tekst uit 1712, 'Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus', op alle vier de evangeliën. Händel was een van Brockes' tijdgenoten die het libretto op muziek zetten. De keuze van Concerto Copenhagen voor deze Passion is in lijn met een van de speerpunten van de groep: minder bekende werken aandacht geven.

Lars Ulrik Mortensen, de artistiek leider van Concerto Copenhagen, veerde zo nu en dan op achter het klavecimbel om de Denen aan te sporen. Het ensemble zette in op de transparantie en klare lijnen van Händel. Dat werkte bijzonder goed bij een flitsend geschreven aria of arioso, waarin ritme en kleur overtuigend werden nagestreefd. Kwam het aan op intiemere nuances, dan namen de musici het niet zo nauw en bleken hun solo's en de continuobegeleiding minder ruggengraat te hebben dan je zou verwachten.

Van de negen zangers trachtten er enkelen consequent de dramatische kracht van Händels muziek te overstijgen. Ze herhaalden een muzikaal-technisch foefje: de luisteraar zag de hartenkreten die op een uithaal konden rekenen al aankomen.

Misschien had Mortensen wel opdracht gegeven tot een scheut extra dramatiek. Het trio sopranen was er in elk geval op uitgekozen, en zou in volume en emotionele daadkracht heel best een operabühne hebben kunnen veroveren. Wordt het drama dat het lijdensverhaal herbergt er beter invoelbaar door? Bepaald niet.

Peter Harvey (Jezus) en Gwilym Bowen (Petrus) bewezen: hoe natuurlijker, hoe menselijker. Zij hielden het bij ongekunstelde stemexpressie, mooi en gedecideerd, en onderstreepten daarmee de puurheid van Händels muzikale handtekening.