Handboek voor Dick Maasjes in de dop

Acteurs, dat zijn mensen die de teksten opzeggen. Die heb je echt nodig in een speelfilm.’ Of: ‘Sterren kunnen niet een slechte film redden, maar wel een goede film helpen.’ En: ‘In de tijd dat je dit boek las, had je ook een film kunnen maken’. Het zijn zomaar wat lessen van filmregisseur Dick Maas en ze komen uit zijn boek ‘Buurman, wat doet u nu? - films maken in Nederland’. Daarin geeft Maas niet alleen tips over hoe je bijvoorbeeld een script schrijft, maar vertelt hij ook een reeks anekdotes, die hij op zijn lange weg als filmmaker opdeed.

Vanwaar dit boek? “Toch ook omdat ik zulke boeken zelf altijd zo leuk vind. Ik ben vijf jaar geleden begonnen met dingen opschrijven die te maken hebben met hoe je in Nederland films maakt. Dat werd zo uitgebreid dat er dus dit boek uit voortkwam. En dat alles dus vanuit mijn invalshoek als regisseur.” Ik ben geen films gaan maken om een bepaalde maat­schap­pe­lij­ke boodschap over te brengen

Wat is die invalshoek? “Ik ben geen leraar. Het moest dus niet te technisch worden. En het moest toegankelijk zijn. Sinds YouTube is iedereen tegenwoordig met film bezig. Die mensen had ik ook in mijn hoofd bij het maken van dit boek. Zo van, wie weet hebben ze er iets aan.”

U zegt in uw boek: Boodschappen doe je bij Albert Heijn. Wat bedoelt u daarmee? “Ik ben geen films gaan maken om een bepaalde maatschappelijke boodschap over te brengen. Ik maak films om te entertainen. Ze moeten vermakelijk zijn en ik maak ze niet voor mezelf. Als er geen publiek meer voor is, dan niet.”

Is er nog een publiek voor de films die u maakt? Is het maken van een film in Nederland sowieso lastig? “Nou, ‘Prooi’ (thriller van Maas uit 2016 - red.) is wel behoorlijk geflopt. En ook nu ziet het er niet rooskleurig uit voor het soort films die ik maak, met dure stunts en acties. De trend is dat er een paar films zijn waar iedereen massaal naartoe gaat, ook al zijn ze nog zo slecht. Het middensegment dreigt te verdwijnen. Romantische komedies zijn nog te doen. Die worden goed bezocht doordat bioscopen ‘ladies nights’ organiseren. Filmen in Nederland is nooit makkelijk geweest. We hebben maar een klein taalgebied en er is altijd een gebrek aan geld.”

Misschien dat uw boek nieuwe Dick Maasjes voortbrengt. Is mensen aanzetten tot het maken van films trouwens niet toch stiekem een soort idealisme? “Ik laat in ieder geval zien dat het kan en hoe het kan. Zelf had ik in mijn jonge jaren graag zo’n handboek ter beschikking gehad. Dat had me enorm veel ellende bespaard.” 'Buurman, wat doet u nu?' - films maken in Nederland. Dick Maas. Uitgeverij Parachute Pictures.

