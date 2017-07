Han Boerrigter: 'Er gebeurden dingen in mijn leven die anderen toeval noemen'

Ik vloog, sneller dan het geluid, een pikzwarte nacht in en ontdekte heel in de verte een klein lichtje waar ik op afging. Via een met minuscule lampjes verlichte tunnel bereikte ik een schitterende tuin waar ik op een bankje ging zitten. De kleuren waren fantastisch, nooit eerder had ik vogels zo mooi horen fluiten.

Lees verder na de advertentie

Hier wilde ik wel blijven, maar toen realiseerde ik me dat ik eerst nog een tijd bij mijn vrouw wilde zijn en nog een heleboel potjes wilde maken, want als beeldend kunstenaar heb ik me gespecialiseerd in keramiek. Op dat moment viel ik met een smak terug in mijn lichaam. Nadat ik was ontwaakt had ik een opgetogen gevoel over wat mij tijdens deze uittreding was overkomen. Het was zo zuiver en realistisch geweest, ik dacht: dat bankje blijft daar op mij wachten, mij kan niets overkomen.

Als kind vroeg ik me af: heb ik iets fout gedaan waardoor hij in het verzet is gegaan? Han Boerrigter

Ook mijn vader geloofde in een hiernamaals en was niet bang voor de dood die hem wachtte. Op 8 juli 1942, een dag voordat hij gefusilleerd zou worden, schreef hij vanuit kamp Amersfoort zijn laatste brief waaruit bleek dat hij zijn lot had aanvaard. In de brief, geschreven in een prachtig handschrift en zonder één doorhaling, vergeleek hij zichzelf met een plant die uit de aarde wordt gehaald en ergens anders weer wordt neergezet. Hij werd geëxecuteerd samen met acht andere leden van verzetsgroep de Oranjewacht, waar hij zich al vroeg in de oorlog bij had aangesloten. Eén van hen was kunstschilder John Dons, die hem in het kamp nog heeft geportretteerd.

Vergeven Ik heb het mijn vader lang niet kunnen vergeven dat hij in het verzet is gegaan, om zich in te zetten voor volk en vaderland terwijl hij bezig was zijn derde doctorandustitel te halen en drie jonge kinderen had. Geen vader zou ik aanraden om zo’n risico te nemen. Ik was 6 toen hij werd opgepakt. Ik herinner me goed hoe twee kerels in zwarte lange leren jassen hem thuis kwamen halen. Als kind vroeg ik me af: heb ik iets fout gedaan waardoor hij in het verzet is gegaan? Pas op latere leeftijd ben ik milder over hem gaan denken. Er gebeurden dingen in mijn leven die anderen toeval noemen, ik weet zeker dat mijn vader mij heeft geholpen Ondanks het gemis heb ik altijd het gevoel gehad dat zijn geest bij mij was. Hij was een soort beschermengel vanaf het moment dat ik op mijn achttiende in mijn eentje en met zestig dollar op zak naar Canada vertrok. Telkens ben ik goed terechtgekomen. Er gebeurden dingen in mijn leven die anderen toeval noemen, ik weet zeker dat mijn vader mij heeft geholpen. Nu begroet ik iedere morgen zijn foto op mijn nachtkastje. De pijn is abstract geworden, de goede dingen blijven over."

Han Boerrigter Han Boerrigter (82) is de zoon van verzetsman Dick Boerrigter. Op de tentoonstelling ‘Het laatste schilderij van John Dons’ in Kamp Amersfoort is Dons’ portret van Boerrigter te zien, t/m 13/8. www.kampamersfoort.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.