Twee hallucinante tv-momenten

Mark Rutte wandelde over een wit bestoven Binnenhof en riep iets joligs naar wat jongeren. Je zou hem toch eerder verwachten in een verhit betoog over de formatie. Maar de VVD zond woensdag ijskoud een twee jaar oud filmpje met zijn leider uit. In het kader van de ‘Zendtijd voor Politieke Partijen’, dat fenomeen dat nu al 55 jaar bestaat.

Ik kon de winterse beelden niet terugvinden bij ‘Uitzending Gemist’, dus mailde ik het Hoofd Communicatie der VVD om hulp. Maar deze Bas Erlings - tevens campagneleider - wist niet wat er was uitgezonden. Op zich een teken dat er binnen de partij geen rekening wordt gehouden met nieuwe verkiezingen. Ja, er is een schrandere politiek analist aan mij verloren gegaan. Erlings' onwetendheid toont ook wat een wonderlijk fenomeen de ZPP is, zoals de propagandaminuten worden afgekort.

Lutjebroek Tegenwoordig zijn dat er drie: voor het NPO-journaal van 13:00 en 18:00 uur hebben partijen met een zetel in de Eerste of Tweede Kamer recht op drie minuten op de buis. Wie wanneer mag wordt bepaald door loting. Belangrijk, want de kijkcijfers lijken vooral te worden bepaald door wat er omheen wordt uitgezonden, niet door de filmpjes zelf. De ZPP is het Lutjebroek van televisieland. Een betere plaspauze dan de reclame. Dé maatstaf voor desinteresse. Zo sneerde Joop.nl laatst dat Powned nog minder kijkers trok dan de politieke partijen. ‘Alleen de uitzending van Denk wist de saaiste televisie van Nederland te overtroeven’. Oeps, in omroepland is dit zeer kwetsend taalgebruik. Boordje los, biertje erbij en knallen maar. ‘Oh ik praat te hard? Sorry!’ ‘En Iris, gefeliciteerd met je diploma’. Voor kleine partijen zonder contacten bij die omroepen heeft de ZPP natuurlijk iets rechtvaardigs: komen zij ook eens aan de bak. Maar hoelang zullen de partijen zich nog druk maken over hun tv-minuten? Neem wat diezelfde VVD doet op Facebook: live vraag-en-antwoordsessies met Mark Rutte en Halbe Zijlstra vanaf een Haags terras. Vorige week nog: boordje los, biertje erbij en knallen maar. ‘Oh ik praat te hard? Sorry!’ ‘En Iris, gefeliciteerd met je diploma’. Afgelopen september gebruikte de VVD de ZPP om drie minuten van zo’n livesessie uit te zenden. Maar wat zal je blijven tobben met korte tv-filmpjes, wanneer je op internet zeeën van tijd hebt?

Achterstallig onderhoud Het Rutte-filmpje uit 2015 heet ‘To Do’ en is op YouTube te zien in een lange en korte versie. De minpres is daarin nog een man met een missie. Hij vertelt hoe hij zichzelf voortzweept, hoe hij iedere dag met meer energie wil beëindigen dan waarmee hij hem begonnen is. Ook zegt hij hoe trots hij is op de samenwerking met de PvdA. Hoe de twee partijen veel achterstallig onderhoud hebben weggewerkt en voor meer lucht in de samenleving hebben gezorgd. Maar dat nog jaren nodig zijn om Nederland nog gaver te maken. Enigszins weemoedig dacht ik ’s avonds terug aan Rutte en Asscher. Waarom ging dat toch mis? Sorry, maar probeer deze dagen maar eens géén warme gevoelens te hebben. En toen klonk daar ook nog Wende Snijders, voor het tweede hallucinante moment van de dag. Kijk Vara’s ‘De Meesterwerken’ maar terug, voor de mooiste versie van ‘Ne me quitte pas’ ooit.

