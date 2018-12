Haitink helpt ons een glimp van Bruckners hemel op te vangen

Mitsuko Uchida en Bernard Haitink deelden het podium van het Concertgebouw voor het laatst in 2011. Destijds speelden ze Mozarts Twintigste pianoconcert. Voor de drie concerten van afgelopen week kozen ze het Drieëntwintigste. Haitink dirigeerde het Concertgebouworkest.

Vlak

Helemaal soepeltjes pakte die Mozart niet uit, van emotionele pieken en dalen was nauwelijks sprake. De samenklank tussen orkest en soliste had een tamelijk vlak karakter. Meeslepende momenten waren er wel, zoals in deel twee, waarin beschouwing en bezinning tot de sleutelwoorden behoorden. Uchida’s spel was dan ook direct weldadig.

Enkele kleine black-outs van de Japans-Britse zorgden voor een paar missers. Totaal onbelangrijk, ware het niet dat een gevoel van overtuigingskracht ontbrak. Aan haar gouden schoentjes lag het niet. Hoewel Uchida daarmee de pedalen ruim bediende; reden waarom de vleugel onder haar vingers minder twinkelend overkwam dan gewoonlijk.

Ook op het programma: Bruckners Zesde symfonie. In Haitinks tijd als chef-dirigent van het orkest, in 1984 om precies te zijn, bogen de maestro en zijn équipe zich ook over het werk. De Zesde is relatief beknopt, Bruckners ongeremde expansiedrift komt hier minder naar voren, maar de machtige componistenhandtekening is er niet minder om. Voor de luisteraar is die alleen herkenbaar als extreem goede musici het podium bezetten.

Of de negenentachtigjarige Haitink nu staat of licht leunt op een verhoogde kruk, onder zijn wilskrachtige baton is Bruckner alomtegenwoordig. Daarvoor zijn Haitinks sobere gebaren afdoende, hoewel de dirigent meer dan eens opvallend expressief te werk ging. De respons van het orkest op zijn uitnodigende handen was optimaal. In deze uitvoering werd dubbel en dwars duidelijk: Bruckner heeft de hemel gezien, en hij gunt ons ook een blik, via zijn muziek.

