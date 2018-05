Hadden de makers van 'Occupied 2' maar beter naar 'Homeland' gekeken

Het gegeven voor de serie is spannend, en niet eens zo absurd als het lijkt. Aan het einde van het eerste seizoen van de Noorse serie 'Occupied' (Okkupert) moest de Noorse premier Jesper Berg zijn door Russen bezet land ontvluchten. Aan het begin van het tweede seizoen leidt hij in het Zweedse Stockholm de Noorse schaduwregering in ballingschap en probeert hij vandaar zijn land uit de greep van de Russen te krijgen.

Lees verder na de advertentie

Dat ietwat absurde idee van Rusland als bezettingsmacht in een EU-land werd onlangs een paar tinten minder ongeloofwaardig toen Zweden zijn burgers via brochures waarschuwde en voorbereidde op zo'n eventuele en onverhoopte dreiging uit Rusland. Kennelijk hebben de schrijvers van het scenario de tijdgeest beter aangevoeld dan de critici die hen om het idee uitlachten.

Hoe zat het ook alweer? Uitgangspunt van de door de succesvolle Noorse thrillerschrijver John Nesbø bedachte serie was het feit dat Noorwegen uit milieuoverwegingen eenzijdig besluit te stoppen met productie en uitvoer van olie en gas. Noorwegen wil over op schone energie, opgewekt in thoriumreactoren.

Thorium komt als grondstof veel voor in Noorwegen, maar de opwekking van energie door splijting van thorium verkeert nog in de experimenteerfase. In de serie draaien de reactoren al op volle kracht en zonder overleg kondigt Berg aan dat hij de kranen van olie- en gasinstallaties op de Noordzee zal dichtdraaien.

Om van Berg een soort superheld te maken, lukt niet helemaal, ook al is zijn terugkomst in Noorwegen verrassend