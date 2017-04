Hacker gijzelt nieuw seizoen hitserie Netflix en eist losgeld

Alleen door losgeld te betalen kon het televisiebedrijf met wereldwijd ruim 93 miljoen abonnees dat voorkomen.

De gijzelnemer hield woord. Tien van de dertien afleveringen verschenen afgelopen weekeinde op een download­site – al is nog niet bevestigd dat het de authentieke bestanden zijn. Het lijkt erop dat de hacker, die zichzelf ‘The dark overlord’ noemt, het vijfde seizoen van Orange is the New Black heeft gestolen via een hack bij een Amerikaanse productiestudio waarmee Netflix samenwerkt. In een verklaring die online verscheen, dreigt hij ook andere tv-producenten met vergelijkbare acties.

In de verklaring staat dat het niet leuk is om mensen met een cliffhanger achter te laten. Het vierde seizoen van de Netflixserie over een vrouwengevangenis eindigde bijzonder spannend.

Nooit betalen Toch is het waarschijnlijker dat vooral geld de motivatie voor de gijzelingsactie is. Die doet sterk denken aan het gebruik van ransomware, dat in populariteit toeneemt onder criminelen. Ransomware is een computervirus dat bestanden versleutelt. De eigenaar krijgt pas de sleutel tot zijn documenten als hij geld neerlegt. De politie adviseert slachtoffers om nooit te betalen. Ook Netflix lijkt dat geweigerd te hebben. Wat die beslissing het bedrijf gaat kosten, is lastig in te schatten. Orange is the New Black is een van de populairste series op het tv-platform. Met een nieuw seizoen hoopt het bedrijf veel nieuwe abonnees binnen te halen.

