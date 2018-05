Haar hele leven was Grace een speelbal van de man

Heeft het dienstmeisje Grace Marks haar baas en zijn huishoudster vermoord? Met die vraag begint de serie 'Alias Grace'. Marks zit anno 1843 in de Canadese gevangenis vanwege die moord. Maar hoe dieper je in haar leven verwikkeld raakt, hoe minder belangrijk het antwoord op die ene vraag is. Dus alvast een spoiler: dat antwoord krijgt de kijker niet, het verhaal gaat over iets anders.

'Alias Grace', te zien op Netflix, is gebaseerd op een boek van Margaret Atwood, die ook het bejubelde 'The Handmaid's Tale' schreef. Marks vertelt haar levensverhaal aan de Amerikaanse dokter Jordan. Hij is een van de zoveelste psychologen die haar geheugen probeert te kraken, omdat ze zich niets weet te herinneren van de dag waarop de moord plaatsvond.

Iedere dag komt de dokter langs in het landhuis waar Marks schoonmaakt. Daar vertelt ze over haar leven, terwijl ze op haar dooie gemak quilts maakt en jurken repareert.

Haast bekruipt je het gevoel dat het wel meeviel toen ze in het gesticht urenlang werd vastgebonden

Kogel en wurgkoord Marks' levensverhaal bevat de echte kern van het verhaal: haar bestaan wordt, net als dat van de vrouwen in 'The Handmaid's Tale', volledig geregisseerd door mannen. Eerst heeft haar gewelddadige en altijd dronken vader haar in zijn greep, die met zijn vrouw en kinderen vanuit Ierland naar Canada emigreerde. Dan neemt de verwende zoon van de vrouw voor wie ze als dienstmeisje werkt het stokje over. Hij vergrijpt zich aan Marks nadat hij een ander dienstmeisje zwanger heeft gemaakt en die een illegale abortus liet uitvoeren, waaraan ze stierf. Het laatste huis waar Marks werkt, is dat van meneer Kinnear. Hij is een op het eerste gezicht vriendelijke, vrijgezelle Schot, die samen met zijn huishoudster/minnares en staljongen op het platteland woont. Kinnear en zijn geliefde eindigen met respectievelijk een kogel en een wurgkoord om de nek onderaan de keldertrap, waarna Marks in de cel belandt. In het heden heeft Marks, inmiddels vijftien jaar achter de tralies, met de reputatie van een gevierd moordenares, het prima voor elkaar. Ze maakt elke dag schoon in het huis van de gouverneur en fungeert daar als een soort bezienswaardigheid voor de aanwezige dames. Die dames horen bij een speciaal comité dat maar een doel heeft: gratie voor Marks, want ze is niet toerekeningsvatbaar. Dokter Jordan moet dat bewijzen.