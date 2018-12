Gulpener beheerst de kunst van het ondergisten buitengewoon goed

Er zijn veel redenen om sympathie te hebben voor de Zuid-Limburgse brouwerij Gulpener. Die heeft zich nooit door een groot concern laten overnemen maar is altijd een zelfstandig familiebedrijf gebleven. Met hart voor de streek bovendien: Gulpener gebruikt alleen gerst en hop die in de directe omgeving verbouwd worden.

Lees verder na de advertentie

Wat bovendien leuk is aan Gulpener, is dat het assortiment een duidelijke eigen signatuur heeft: de brouwerij beheerst de kunst van het ondergistende bier. En dat is een kunst die weleens een beetje vergeten lijkt te worden door de nieuwe generatie jonge, ambachtelijke brouwers, die ons de afgelopen jaren met allerlei bovengistende speciaalbieren bestookten.

Ondergisting betekent slechts dat het gistproces bij lage temperaturen plaatsvindt. Je kunt dat ook prima gebruiken voor allerlei speciaalbieren

Ondergisting wordt geassocieerd met pils, en na jarenlange dominantie van pils willen we weleens wat anders drinken, dat is waarschijnlijk de gedachte. Maar ondergisting betekent slechts dat het gistproces bij lage temperaturen plaatsvindt. Je kunt dat ook prima gebruiken voor allerlei speciaalbieren. En bovendien hoeft pils helemaal niet saai te zijn.

Wat Gulpener vermag met ondergisting, blijkt bijvoorbeeld uit Aan Lager Wal, een samenwerking met de Amsterdamse brouwerij De Prael (nog zo’n sympathieke brouwerij, die lastig bemiddelbare mensen aan het werk helpt). Een ondergistende session lager, met maar 3,5 procent alcohol. Dan verwacht je toch onwillekeurig een enigszins dun biertje.

Toen ik onlangs in Zuid-Limburg was, kon ik me niet bedwingen en boekte bij Gulpener een rondleiding met een blinde bierproeverij. Het bier waarmee ik de mist inging, was Aan Lager Wal. Boven het glas hing een bloemig en hoppig boeket, een vol bier. Geen moment kwam het in me op dat ik een ondergistend bier met lager alcoholpercentage zat te drinken.

Gulpener & De Prael - Aan Lager Wal ah.nl € 1,29

Meer artikelen lezen van ons testpanel dat wekelijks wijn, bier, whisky en non-alcoholica proeft? Lees het hier.