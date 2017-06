Gru, Dru en het boze kindsterretje

Lees verder na de advertentie

Sinds deel 1 zijn we veel liefde gaan voelen voor de quasi-boosaardige Gru, die met z'n gele minions de wereld wilde overheersen maar in plaats daarvan drie weesmeisjes adopteerde. Toch zijn de 'Despicable Me' animatiefilms de formule nooit echt ontstegen, ondanks aardig wat komische en zelfs ontroerende momenten in dat eerste deel. Ze hebben nooit iets eigens gekregen. Ze bespelen de emoties van de toeschouwer volgens hetzelfde sjabloon als zoveel andere studioanimaties: een gemankeerde antiheld, een dosis grappen voor volwassenen, schattige kinderkopjes, feelgood plot et cetera.

Carrière-overstap met tweelingbroer Inmiddels zijn we toe aan de derde 'Despicable Me'. Eigenlijk de vierde, als je de spin-off Minions meetelt. Steve Carell leende opnieuw zijn stem voor Gru, die in de vorige film trouwens een carrière-overstap maakte en nu als geheim agent voor de 'goeden' werkt, samen met zijn geliefde Lucy (Kristen Wiig). Omdat het familiethema nog niet helemaal vacuüm gezogen was, bedachten de makers dat het aardig zou zijn als Gru een tweelingbroer blijkt te hebben: Dru natuurlijk. Zo kunnen ze samen de strijd aangaan met Balthazar Bratt, een voormalig kindsterretje dat zijn honger naar aandacht nooit is kwijtgeraakt. Die keuze levert best een paar grappen op, maar dat Balthazar Bratt zijn snode plannen helemaal in jaren-tachtig-stijl uitvoert, met synthpop, bubblegum, kuif, strakke pakjes en moonwalk, is te gemakkelijk. De eigthies zijn al te vaak het mikpunt van spot. De slotakte maakt een afgeraffelde indruk en voelt daarom niet als de climax die de film nodig had. Al met al: mwoah.

