Grote belangstelling voor de verkoop van kostuums De Nationale Opera

Hij gespt een sluiting dicht en sjort de felrode stof naar beneden. "Kijk, zo zit 'ie goed", knikt Robby Duiveman, directeur kostuums, kap & grime van De Nationale Opera goedkeurend. "Prachtig hè, met die enorme kont gemaakt van al die verschillende kleuren tule." Behendig gooit hij de achterkant van de schortenjurk omhoog.

Zaterdag zal Duiveman afscheid moeten nemen van deze kippenjurk uit 'Het sluwe vosje'. Samen met ruim vierduizend andere kledingstukken, hoeden en schoenen uit meer dan 25 opera's, wordt het die middag in de foyer van De Nationale Opera & Ballet in Amsterdam verkocht. "Het doet een beetje pijn. Er zit zo veel tijd en liefde in jurken als deze. Sommigen kosten wel tweehonderd uur om te maken. Maar we moeten wel."

De afgelopen decennia verzamelde DNO ruim veertigduizend kostuums, waarvan de meeste zelf met de hand in de ateliers werden gemaakt. En omdat de collectie met twaalf tot veertien nieuwe producties per jaar maar blijft groeien, barsten de opslagruimtes zo langzamerhand uit hun voegen. Daarom gaan er tweehonderd kledingrekken vol operakostuums van personages uit 'Lohengrin', 'Idomeneo' en 'Don Carlo' in de verkoop. "De kostuums beginnen aan een tweede leven." Duiveman struint druk heen en weer tussen de rekken, langs pompeuze baljurken, slijmpakken en een kanariegele jurk die counter-tenor Stephen Carter droeg in 'Ercole amante'.

Driehonderd euro, staat er op het prijskaartje. Dat is het maximale bedrag dat DNO vraagt. Op andere etiketten prijkt vijftig euro, honderd, en op een terracotta linnen stuk zelfs één euro. Op basis van het materiaal en het werk dat erin zit heeft Duiveman de prijzen vastgesteld.

In wiens kast zouden de kostuum belanden? De kaartjes voor de verkoop waren in een mum van tijd uitverkocht, in twee rondes van tweeënhalf uur komen zaterdag tweeduizend mensen snuffelen tussen de rekken. "Theatergezelschappen, mensen die van verkleedfeestjes houden of stylisten, er komen allerlei verschillende soorten mensen op af. Het wordt een hele happening." In 2003 en 2009 ging ook al een deel van de collectie van de hand. "Ken je de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf? Nou, daar leek het op. Zo stonden twee vrouwen aan een kostuum te trekken, in de hoop dat de ander los zou laten. Het wordt rennen, springen, vallen en opstaan."

Of hij de verkochte kostuums nog weleens ergens heeft teruggezien? "Eén keer. Tijdens de Gay Pride voer een boot met rode pakken uit 'Don Giovanni' voorbij. En een vriend van me vertelde me eens dat hij een serie kostuums in de Efteling had zien rondlopen."

Hoofdtooi van een boom in 'Het sluwe vosje'. © Joris Van Gennip

Duiveman trekt een pak uit de rekken dat lijkt op een bosje takken. "Een hoofdtooi van de bomen uit Het sluwe vosje. Met hun hoofd heen en weer bewegend kwamen de figuranten zo het podium op. Heel imposant. Het is bijzonder wat kostuums teweeg kunnen brengen. Kleren maken de man, zegt men. En dat klopt, wie deze kledingstukken aantrekt wordt echt iemand anders. Ik hoop dat de nieuwe eigenaren de kostuums met veel plezier zullen dragen."

Ook de Nederlandse Reisopera verkoopt zaterdag honderden kostuums. Aan de Perikweg in Enschede is de toegang gratis. Er is nog plek, aanmelden is verplicht. www.reisopera.nl