Grote architectuurprijs voor grootste klusflat

Maar het eerbetoon is overduidelijk bedoeld voor de inwoners van de klusflat, die de afgelopen jaren de vijfhonderd casco-appartementen geheel naar eigen smaak en behoefte hebben verbouwd tot persoonlijke lofts.

Het was aanvankelijk spannend over de klusflats populair zouden zijn, maar inmiddels zijn ze allemaal verkocht

Met de tweejarige prijs wordt meestal de virtuositeit van de architect gecelebreerd, volgens de winnende Kamiel Klaassen van NL architects. Musea worden doorgaans in het zonnetje gezet, of zoals in 2005: de Nederlandse ambassade in Berlijn van de Nederlandse architect Rem Koolhaas. Maar dit keer is volgens hem uit 356 genomineerden een vooruitstrevend idee gekozen.

De radicale hoogbouw in het hart van de oude Bijlmer stond een paar jaar geleden op de nominatie gesloopt te worden, totdat een aantal liefhebbers het gevaarte voor één euro kon opkopen. Ze lieten de ‘straten in de lucht’ opknappen: het dak werd vernieuwd, de gevel gereinigd, de galerijrailing vervangen, fietsstallingen geplaatst, doorgangen vergroot, sanitair, radiatoren en oude leidingen weggehaald. De kale appartementen kregen een nieuwe meterkast, stadsverwarming en dubbel glas, en gingen vervolgens voor 83.000 euro de verkoop in. Het was aanvankelijk spannend over de klusflats populair zouden zijn, maar inmiddels zijn ze allemaal verkocht. Gemiddeld verspijkeren de eigenaars nog eens 40.000 euro aan hun eigen appartement. Maar dan hebben ze ook wat, zeggen ze zelf: ze leven dicht bij de vogels en in het groen. In de grootste klusflat ter wereld.

