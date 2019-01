Gronings frisdrankje van vergeten fruit

Ruim twintigduizend Nederlanders staan deze maand weer droog. Onder de hashtags #dryjanuary of #ikpas drinken ze even geen alcohol. Voor hen hebben we een frisse tip uit Groningen, Baflo welteverstaan: MOJ Lemonade - met een knipoog naar de noorderlingengroet. In deze frisdrank geen smaakmakers, kunstmatige aroma’s of conserveermiddelen. Hij zit bomvol biologisch fruit, natuurlijk bronwater en een beetje (riet)suiker - dat laatste moet, anders mag de drank geen frisdrank heten. Volgens de makers is dit ’s werelds eerste geheel natuurlijke frisdrank.

De receptuur is van Grietje van der Meulen van biologische kwekerij Hexenketel en MOJ. Zij maakt al jaren jam en siroop van vergeten fruit, zoals wichterjam (van een oude Friese pruimensoort) en mispelgelei (een goudbruine vrucht, veel gegeten in de Middeleeuwen). En nu heeft ze 24 frisdranksmaken ontwikkeld, waarvan er twee al op de markt zijn: vlierbloesem/kruisbes en rabarber/citroen.

Vruchttonen

De frisdrank zit in een bol glazen flesje, zoals een oude medicijnfles. Op hun site refereren ze aan Ranja, ook al een Groningse uitvinding uit 1921, waarmee MOJ zich verwant voelt. Het is allemaal herinnering, emotie. Voor de vlierbloesemvariant werden drieduizend kruisbessen geperst en flinke hoeveelheden vliesbloesem getrokken. En dat vind je terug in de smaak: je proeft de vruchttonen boven alles uit. Wat een frisheid, niet te zoet en de luchtige koolzuurbubbel sprankelt na op de tong. Die met vlierbloesem is vooral heel fris, de rabarberversie (wel eerst even schudden, want natuurlijk troebel) heeft een wat zoetere afdronk - proef ik echt geen rozen?

Jammer dat MOJ alleen nog in de betere horeca te krijgen is: onder meer in Bar The Tailor in Krasnalpolsky, Amsterdam. Maar u kunt ze gewoon mailen, wellicht sturen ze een doosje op.

MOJ Lemonade Est. Groningen mojlemonade.com € 3,85 (verkrijgbaar in horecazaken) 33 cl (75 kcal).