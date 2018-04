Groningen geeft Koningsdag een nieuwe dimensie: realiteitszin

Met het dynamische groepsportret dat Trouw voor de voorpagina koos inderdaad als absolute topper. Een paar pagina’s verder voelde ik alweer tranen opwellen, bij dat verhaal over die 92-jarige lieverd uit Utrecht die een lintje kreeg voor zijn broederliefde. En toen moest de uitzending van Koningsdag-in-het-land nog beginnen.

Maar bij de beelden uit Groningen hield ik het makkelijk droog. En vroeg me af hoelang deze toch altijd nog vrij folkloristische formule van ‘vorst bezoekt volk’ nog mee zal gaan. Groningen voegde in ieder geval al een nieuwe dimensie toe: realiteitszin.

Het blijft toch gekunsteld overkomen: al die opgetogen volwassenen tijdens zo’n koninklijk bezoek, allemaal hun beste beentje voorzettend in een soort levende FaceBook-timeline vol blije verhalen en successtory’s. Zelfs het NOS Journaal verbaasde me, door enthousiast te melden dat inmiddels 25 procent van de mensen vindt dat Willem-Alexander het beter doet dan z’n moeder. Dat betekent toch dat na vijf jaar 75 procent nog steeds een andere favoriet heeft?

Koukleumende vrijmarktdeelnemers

Maar zulke gedachten passen natuurlijk niet op een onbekommerde feestdag. Of zoals koningshuisdeskundige Jan-Kees Emmer het ’s ochtends zei in ‘Goedenmorgen Nederland’ van WNL: “Als we hier het sprookje van de monarchie willen hebben, dan moeten we allemaal meespelen”.

Hier is dan meteen een compliment op z’n plaats voor WNL-verslaggeefster Linda Geerdink die er een dolle boel van maakte in Amsterdam, door zich warm te dansen met koukleumende vrijmarktdeelnemers en zich met rauwe eieren te laten bekogelen door vrolijke kinderen. Enthousiaste kinderen in beeld, daarvan kan je nooit genoeg krijgen.

Het bijzondere was dat tussen alle demonstraties en dansen door uitgebreid werd stilgestaan bij de Groninger aard­be­vings­pro­ble­ma­tiek

Zoals in het NOS-verslag van ‘Groningen’ die jongen die zwaar onder de indruk was van hoe precies prinses Amalia een drone wist te besturen. En dat prachtige zangertje dat loepzuiver een couplet van ‘From a distance’ zong. En zeker prinses Alexia, die tot leven kwam als normaal Nederlands meisje door vrij en blij de hele tekst mee te zingen van de band Kensington.