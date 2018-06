Grohl en Gallagher zorgen voor de verlossing die dag twee van Pinkpop nodig had

Want wat hebben we er zin in en wat had Pinkpop dit nodig als

afsluiter van de tweede festivaldag. Een avondje lekker ongecompliceerd beuken - en wat doen ze dat weer goed. Het recept is bekend - eerst een handjevol hits (‘Learn to Fly’, ‘All My Life’, ‘Pretender’) om iedereen op te warmen. De climax uitstellen. Het publiek hongerig maken. En ze dán geven wat ze willen - nóg een keer dat refrein van Pretender. Iedereen warm? Mooi. De Foo’s beheersen het rockmanschap tot in de puntjes.

Des te onbegrijpelijker dat de band na dat ongemeen lekkere

begin, zó vaak de vaart eruit haalt. Onder andere door die te lange vraag-antwoord gitaar-drumsolo, gevolgd door een drumsolo, gevolgd door ‘Sunday Rain’, dat drummer Taylor Hawkins mag zingen.

Drie nummers later is er een oeverloos uitgesponnen voorstelrondje, waarbij ieder bandlid een lollige cover inzet, van Alice Cooper tot the Ramones. Het neemt bij elkaar haast een half uur in beslag.

Leukdoenerij Daarbij wordt de bromance tussen Tayloy Hawkins en Dave Grohl compleet uitgemolken. De charismatische Grohl is ieders favoriete oom, hij is een soort Grote Vriendelijke Rockreus, maar hoe sympathiek ook - wat praat hij véél vanavond. Het lijkt soms meer op cabaret dan rock ’n roll. En uiteindelijk is er óók nog eens Mike, de superfan die het podium wordt gehaald om te worden toegezongen door Grohl en erna een nummertje mag meezingen. Al die leukdoenerij en stopmomenten zuigen voortdurend alle

nét weer opgebouwde energie uit het optreden. Alleen – en dat is het knappe –

het lukt de band telkens die energie weer terug het veld in te rammen. Of dat nu door het mooi gedragen 'My Hero' komt, of het wild raggende 'Break Out'. Tot ver achterin het veld wordt de luchtgitaar ter hand genomen, en zingt iedereen mee. Een mooi gezicht: Grohl, die goedkeurend grijnzend achterover leunt, en in zich opneemt wat hij aanricht.