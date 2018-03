Gringo is een misdaadkomedie vol aangebrande clichés

'Gringo' is een misdaadkomedie over een farmaceutisch bedrijf en een Mexicaans drugskartel. Zoek de verschillen, zeggen de makers eigenlijk. Die vergelijking is trouwens de enige geslaagde grap in deze potpourri van aangebrande genreclichés. Het gaat er nogal braaf aan toe.

Lees verder na de advertentie

Goedzak Harold Soyinka (David Oyelowo) werkt als onderknuppel bij een Amerikaanse farmaceut die wordt bestierd door het corrupte duo Richard Rusk (Joel Edgerton) en Elaine Markinson (Charlize Theron). Bij toeval ontdekt Soyinka dat het bedrijf in de verkoop is gezet, waardoor hij binnenkort wordt weggesaneerd. Tijdens een zakenreis naar Mexico blijkt ook nog dat Rusk een relatie heeft met Soyinka's vrouw en dat zij, vertelt ze via Skype, een scheiding wil. Bij Harold slaan dan om begrijpelijke redenen de stoppen door en hij bedenkt een plan om iedereen te pakken te nemen. Net als zo ongeveer elk ander personage. Maar geen van die plannen werkt.

Vijfentwintig jaar na 'Pulp Fiction' kun je echt niet meer aankomen met een gewelddadige kartelbaas die serieuze discussies begint over populaire cultuur

Dat geldt ook voor de grappen. Vijfentwintig jaar na 'Pulp Fiction' kun je echt niet meer aankomen met een gewelddadige kartelbaas die serieuze discussies begint over populaire cultuur, in dit geval over The Beatles. Dat is te vaak gedaan. Het voelt niet zozeer als oud brood maar als tot stof wedergekeerd brood. Dat gevoel krijg je vaker.

Vanzelfsprekend wordt de chaos groter en groter, tot alles plotseling is opgelost en de wereld toch rechtvaardig in elkaar blijkt te steken. Er zitten zeker een paar vermakelijke momenten in Gringo, maar waarom deze film in de bioscopen moet verschijnen terwijl zoveel moois op de plank blijft liggen, is een raadsel.

Lees hier meer filmrecensies