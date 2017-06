Griekse zomer: gevulde tomaten

Meestal zijn het tomaten en paprika's, en meestal bestaat de vulling uit rijst met kruiden. Soms gaat er gehakt door de vulling. Sommige koks laten de rijst weg, en gebruiken alleen gehakt. Dat heb ik voor dit gerecht ook gedaan, al heb ik me voor het smaakprofiel volledig laten leiden door de rijstgevulde groenten. Dus het gehakt wordt gemengd met flink wat kruiden, geraspte ui en specerijen. Gebruik grote, stevige tomaten die goed uitgehold kunnen worden.

Dit recept levert 8 gevulde tomaten op, maar je kunt de hoeveelheden halveren. Hoofdgerecht (8 stuks):

Ingrediënten

8 grote, stevige tomaten

stuk venkelknol 400 g lams- of rundergehakt

4 el fijngeraspte ui 1 bosje dille 30 bladen munt 1 bosje (platbladige) peterselie

1 tl gemalen piment

1 kleine tl kaneel

1 el tomatenpuree

zout versgemalen peper sap van 1 grote citroen

extra vierge olijfolie ca. 500 g kleine nieuwe aardappels

Verwarm de oven voor op 175 graden C. Snijd een kapje van de bovenkant van de tomaten af (ca. 0.5 cm). Bewaar de kapjes. Hol de tomaten voorzichtig uit met een puntige theelepel. (Bewaar het uitholsel bijv. voor soep, saus of stoofpot.) Rasp of snijd de venkel heel fijn. Doe het gehakt in een kom en voeg venkel en ui toe.

Snijd de kruiden middelfijn; er mag wat groter blad te zien zijn. Voeg kruiden, piment, kaneel en tomatenpuree toe aan het gehakt. Breng op smaak met zout en peper. Giet er 1 el citroensap en een scheut olijfolie bij. Kneed alles goed door elkaar tot een smeuig mengsel. Vul de tomaten royaal en stevig op met het gehakt. Dek af met de kapjes. Zet de tomaten stevig tegen elkaar aan in een grote ovenschaal. Giet de rest van het citroensap erover. Giet een bodempje water in de ovenschaal en verdeel de aardappels naast de tomaten in de schaal. Bestrooi ze met zout. Giet een flinke scheut olijfolie over tomaten en aardappels.

Dek de schaal af met aluminiumfolie en bak de tomaten in ca. 1 uur (of iets langer) gaar. Controleer tussentijds. Verwijder het folie na ca. 50 minuten en laat de tomaten goudbruin kleuren tijdens de rest van de baktijd. Voeg zonodig nog wat water toe. Lekker met een groene gemengde salade.

Variatie: pureer het tomaten-uithulsel, en meng er zout, peper en olijfolie door. Giet dit mengsel voor het bakken over de tomaten en aardappels.

