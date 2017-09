Onmiddellijk kreeg ik trek in Griekse linzensoep, een stevige, eerlijke, geurige soep van groene of bruine linzen, groenten en kruiden. In Griekenland is deze soep zonder uitzondering vegetarisch, maar het kan helemaal geen kwaad wat lekkere worst in plakken mee te sudderen, of er later plakken gebakken worst door te roeren. Of houd het vleesloos en serveer met warm (granen)brood en feta. Je kunt naar eigen smaak enigszins variëren met de groenten. Bleek- of knolselderij, wortel, prei, ui, venkel, bosui en pastinaak zijn allemaal goed. Het is lekker om de soep in het bord af te maken met een scheutje rode wijnazijn of met skordostoumbi (rode wijnazijn gemengd met fijngehakte knoflook en fijngehakte walnoten).

400 g groene of bruine linzen 1 niet te dikke prei ca. 100 ml extra vierge olijfolie 1 grote ui, grofgehakt 6 tenen knoflook, uitgeperst 2 stengels bleekselderij in boogjes 2 wortelen (ca. 400 g) in stukjes 1 grote bos platbladige peterselie, middelfijn gehakt 2 à 3 flinke, rijpe tomaten, in stukjes versgemalen peper snuf gemalen kruidnagel 2 laurierbladen 1 tl verse tijmblaadjes 1/2 tl gedroogde oregano 2 groentebouillontabletten zout rode wijnazijn

Bereiding

Was de linzen en laat ze uitlekken. Maak de prei schoon en snijd hem in ringen; snijd het groen in stukken. Verhit de helft van de olie in een flinke (soep)pan en fruit de ui in enkele minuten goudgeel. Fruit de knoflook even mee, Voeg de prei, selderij, wortel, peterselie, tomaat en linzen toe en roer alles goed om. Voeg de rest van de olie, peper naar smaak, kruidnagel, laurierbladen, tijm en oregano toe.

Voeg zoveel water toe dat alles ruim is ondergedompeld. Kook de soep met het deksel op de pan op laag vuur in een uur (of nog langer) zachtjes gaar. Roer af en toe. Voeg na 45 minuten de verkruimelde bouillontabletten toe. Giet er zonodig meer water bij. Proef als de soep gaar en gebonden is, en breng op smaak met zout en peper. Voeg naar smaak nog wat olijfolie toe. Verwijder de laurierbladen. Schep de soep in borden en druppel er eventueel wat azijn over. Garneer eventueel met wat fijngesneden peterselie.

