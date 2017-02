Greg Shapiro: Trump is een circuseigenaar

Een gelukkige plek die niet meer bestaat was het huis van mijn oma en opa Greg Shapiro

Wat ik me wel herinner zijn angstdromen waarin ik niet voorbereid ben of alles kwijtraak. Ik verlies zelfs mijn tanden. En wat dan? Er komen geen nieuwe tanden meer. In een uitleg die ik las werd een verband gelegd met geldzorgen, maar ik denk dat het te maken heeft met omgaan met verlies. Verlies van je jeugd, van familieleden. Je eigen geschiedenis die niet meer terugkeert.



Een gelukkige plek die niet meer bestaat was het huis van mijn oma en opa, eerst in Chicago en later in Atlanta, Georgia. Ik bracht er lange warme zomervakanties door. Nog steeds droom ik van mijn kamer daar, ik voelde me er veilig. Ook over mijn huis in Chicago droom ik regelmatig. Vorig jaar stond het te koop en had ik de kans er een kijkje nemen, dat was een droomachtige sensatie.



Inmiddels woon ik al meer dan twintig jaar in Nederland. Ik voel me thuis hier, in Amsterdam, maar nooit voor 100 procent - in Amerika ook niet meer trouwens. Misschien ben ik de eeuwige buitenstaander die alles van een afstand bekijkt. Zoals in een terugkerende droom waarin ik na een diepe ademteug begin te drijven en alles van bovenaf zie. Het beeld doet denken aan een schilderij van Magritte waarin zakenmannen drijven in de wolken.

Mijn stem Wie is Greg Shapiro? Greg Shapiro (1968) is stand up-comedian, acteur en schrijver van ‘How to be Dutch’ en ‘How to be Orange’. De video die hij insprak als Trump (‘Netherlands second’) voor ‘Zondag met Lubach’ is inmiddels 66 miljoen keer bekeken. Ik ben hier in '94 begonnen bij het toen pas opgerichte Boom Chicago, een comedygezelschap waar ik nog steeds optreed. Daarnaast maak ik onder andere 'Greg Shapiro's United States of Europe': een soort Daily Show op YouTube voor heel Europa. Het gekke is dat mijn stem bekender is dan mijn gezicht, doordat video's die ik inspreek soms viraal gaan, zoals 'Fascinating Friesland'. Vooral het filmpje waarin ik onlangs Trumps stem imiteerde voor 'Zondag met Lubach' had succes, niet alleen dankzij mij maar ook dankzij de schrijvers van de briljante tekst.



Als je naar Trump luistert, hoor je een verkoper, een showman. Het is misschien niet voor niks dat het grootste circus van Amerika, Ringling Bros. and Barnum & Bailey, na al die jaren stopt: Trump heeft het overbodig gemaakt. Hij is de nieuwe circuseigenaar P.T. Barnum, een snake oil salesman (verkoper van Haarlemmer olie) die zegt: als de mensen het willen geloven dan verkoop ik het!



Veel landen hebben ons nagevolgd, er is een soort Eurovisiesongfestival van satire ontstaan. Fantastisch: satire verenigt Europa. Het gaat daarbij niet alleen om het persifleren van de president. Alles begint met zelfspot, ironie. Satire is subtiel, en net als bij een droom: soms wat moeilijk te beschrijven." The Netherlands Second

