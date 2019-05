Gouden Palm gaat naar Zuid-Koreaanse satire Parasite

De satire draait om een arme familie die onder valse voorwendselen aan het werk gaat bij een rijke familie. Ze moeten doen of ze elkaar niet kennen. Bong Joon-ho regisseerde eerder de Engelstalige Snowpiercer en Okja.

De tweede prijs, de Grand Prix, was voor de Frans-Senegalese filmmaker Mati Diop voor haar film ‘Atlantique’, een spookverhaal over Senegalezen die besluiten de oceaan op te trekken op zoek naar een betere toekomst.

De Nederlands-Bosnische regisseuse Ena Sendijarevic maakt deze week een geweldige dubbelslag. Haar speelfilmdebuut ‘Take Me Somewhere Nice’ wordt vertoond op het Filmfestival van Cannes. “Het is echt een eer om met mijn eerste film in Cannes te zijn”, zegt Sendijarevic (31) glunderend.