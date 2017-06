Goed zoeken naar topkunst op Biënnale Venetië

Wie door het raam van dit oude huis kijkt, ziet de regen ruisend naar beneden komen. Niet buiten, maar binnen, op de tafel, de stoel, het bed. Het tikt in de teil en de glaasjes op de tafel. Intens droevig en mooi.

Het huis staat op de Biënnale in Venetië, in het Georgische paviljoen. Vajiko Chachkhiani vond het leegstaande huis ergens op het platteland en laat het op de Biënnale fungeren als een metafoor voor het innerlijke leven van een individu. Het zal wel. De kijker is vooral even naar een andere plaats in een andere tijd getransporteerd.

Het Georgische huis is een van de hoogtepunten van de Biënnale van Venetië. Althans, voor deze bezoeker. Grote kans dat veel anderen het huis helemaal gemist hebben.

De grootste kunsttentoonstelling ter wereld bestaat uit een centrale tentoonstelling met werk van 120 kunstenaars en daarnaast 85 aparte paviljoens die door verschillende landen worden gevuld. Wat te doen als je een tentoonstelling van die omvang bezoekt? Kiezen, er zit niets anders op. Vandaar dat iedere bezoeker een andere Biënnale meemaakt.

Wow-factor

Kunst met een grote wow-factor is op zo'n tentoonstelling in het voordeel. Want als het niet snel interessant is, zapt de kijker weg naar de volgende kunstenaar. Cinema Olanda, zoals het Nederlandse paviljoen is gedoopt, is hier enorm in het nadeel. Wendelien van Oldenburgh maakte voor het Nederlandse paviljoen een film van twintig minuten over een aantal multiculturele vraagstukken uit de jaren vijftig in Nederland. Twintig minuten kijken terwijl het Duitse en Engelse paviljoen ongeduldig om aandacht schreeuwen, dat is voor geen bezoeker te doen. Zeker omdat haar film de wow-factor mist: de Rotterdamse wijk Pendrecht, waar haar film zich afspeelt, spreekt niet direct tot de verbeelding.

Kunst die het goed doet in Venetië vertelt een herkenbaar verhaal of prikkelt direct de fantasie, omdat het megagroot, megamooi of megagek is. Opvallend is de tweedeling tussen de landenpaviljoens enerzijds en de centrale tentoonstelling in het Centrale Paviljoen en in de Arsenale anderzijds. Veel landen kozen voor een actueel thema, zoals de vluchtelingenproblematiek. Soms heel direct - haal gratis en voor niks een paspoort op voor de hele wereld in het landenpaviljoen van Tunesië - soms subtiel, zoals de Zimbabwaanse Dana Whabira die laat zien hoe toevallig de grenzen in zuidelijk Afrika tot stand zijn gekomen.