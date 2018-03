Goed nieuws na tien jaar somberen: de boekwinkel bestaat nog

Als er één branche ten dode leek opgeschreven, dan was dat de boekenbranche. De crisis, ontlezing, maar vooral een veranderde vrijetijdsbesteding brachten het boek ernstig aan het wankelen.

Lees verder na de advertentie

Door het enorme online-aanbod, verlangen klanten dat hun favoriete boek ook in hun boekhandel altijd op voorraad is Caroline Damwijk, directeur van boekwinkelketen Libris/Blz

Heel gestaag klautert de branche weer uit de put, blijkt uit nog te publiceren cijfers van de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB Boekwerk). De algehele omzet van de boekverkoop stijgt in 2017 met 1 procent naar 530 miljoen euro. De afzet blijft nagenoeg gelijk met 41 miljoen verkochte exemplaren.

"Het gaat godzijdank beter", zegt Caroline Damwijk, directeur van boekwinkelketen Libris/Blz. "We hebben sinds circa tien jaar te maken met een verandering in het consumentengedrag. Dat betekent minder mensen in de winkelstraten en meer klanten die online boeken bestellen. Op onvoorspelbare momenten. Het is niet meer zo dat het grootste deel van de jaaromzet in het vierde, feestelijke, kwartaal wordt behaald."

Meeneemtitels Klanten die wel naar de fysieke winkels trekken, hebben bovendien andere verwachtingen van een boekhandel. "Door het enorme online-aanbod, verlangen ze dat hun favoriete boek ook in hun boekhandel altijd op voorraad is." De winkels van Libris en Blz. moeten het volgens Damwijk vooral hebben van het literaire genre. "Ik denk dat we nog te weinig halen uit de zogenoemde meeneem-titels zoals 'Rico', 'Judas', 'Gijp' en 'Gordon', bestsellers die een nieuw publiek naar de winkel kunnen trekken." De boekenmarkt is steeds meer afhankelijk van bestsellers. Volgens KVB Boekwerk was de top-100 van bestverkochte boeken in 2017 goed voor 16 procent van de omzet. Volgens Damwijk is het aantal vestigingen van zowel Libris (100 vestigingen) als Blz. (85 filialen) nu stabiel. Toch is de branche nog broos. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt 485 boekwinkels in Nederland, waar dat er tien jaar geleden nog 890 waren. Het CBS hanteert echter een zeer nauwe definitie van een boekwinkel, stelt branchevereniging KVB Boekwerk, dat zelf uitkomt op 1350 fysieke winkels en 160 webwinkels. KVB erkent dat het aantal boekhandels in winkelstraten daalt.

E-book op vakantie Die lezersvlucht naar online landt voor een groot deel op de site van Bol.com. "2017 was voor ons een goed jaar", zegt Kiki Lauwers, verantwoordelijk voor de boeken bij Bol. "Wel waren er minder grote titels, minder uitschieters." Het online-warenhuis zegt veel succes te boeken met Kobo Plus, een dienst waarmee klanten voor een vast bedrag per maand onbeperkt digitale boeken kunnen lezen. Ruim 125.000 lezers probeerden Kobo Plus al uit en volgens Bol stapt driekwart na de eerste proefmaand over op een betaald abonnement. Bruna biedt een vergelijkbare formule met de dienst Bliyoo en online-boekenclub Bookchoice levert voor 4 euro per maand acht e-books en acht luisterboeken. Toch stagneert de opmars van digitaal lezen. In 2017 werden 2,7 miljoen e-books verkocht, 3 procent meer dan in 2016. In 2016 was die stijging nog 16 procent. Het aandeel van e-books is nu nog geen 7,5 procent. Bijna 93 procent van alle verkochte boeken is nog van papier. "Fysieke boeken hebben ook bij Bol.com verreweg het grootste aandeel, maar toch zijn er al voorbeelden van toptitels in de zomer waarbij de helft van de verkopen e-books zijn", stelt Lauwers. Caroline Damwijk van Libris/Blz.: "Het e-book blijkt vooral een seizoensproduct, handig voor op vakantie. Zodra de mensen van de camping terug zijn, vallen de meesten terug op papier."