Godfather van Rock-'n-roll Chuck Berry (90) overleden

De zwarte muzikant uit het Amerikaanse St. Louis stond bekend om zijn schelle en snijdende gitaarintro's. Berry kon zijn publiek bovendien als geen ander bespelen. Hij trok daarmee de aandacht van een breed publiek, zowel zwart als blank.

Presley zette de deur naar rock & roll op een kiertje, maar Chuck Berry trapte hem wijd open

Van zijn eerste hit uit 1955, Maybellene, verkocht Berry miljoenen platen. Dat had hij mede te danken aan de Amerikaanse diskjockey Alan Freed, die als eerste blanke platen van Berry op de radio draaide. Samen met de in 2005 overleden bluespianist Johnnie Johnson schreef Berry hits als Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven en Sweet Little Sixteen.

'Crazy legs' Tijdens zijn optredens ontwikkelde Berry een hem kenmerkende manier van lopen en gitaarspelen, waarbij hij zijn beroemde 'duckwalk' opvoerde die hem de bijnaam 'crazy legs' opleverde. Begin jaren zestig kwam er een breekpunt in zijn carrière toen hij werd beschuldigd van souteneurspraktijken met een veertienjarig meisje en voor twee jaar achter de tralies verdween. Intussen hadden The Beatles en The Rolling Stones zijn muziek ontdekt, waardoor zijn nummers bekend werden bij jongere generaties. Na een comeback midden jaren zestig leek zijn grootste roem voorbij. Maar in 1972 beleefde hij opnieuw succes met My Ding-A-Ling. Berry was als gitarist de grote inspiratiebron voor talrijke bands uit de jaren zestig, zoals The Rolling Stones, die tien nummers van hem coverden en The Beatles, die twee van zijn nummers opnamen. Als eerbetoon organiseerde Stonesgitarist Keith Richards in 1987 een jubileumconcert, waaraan onder anderen Eric Clapton, Robert Cray en Linda Ronstadt meewerkten.

Nederland Eind jaren zeventig verdween Berry voor de tweede maal in de cel wegens belastingontduiking. In de jaren negentig kreeg hij gezondheidsproblemen en werd hij opnieuw aangeklaagd wegens seksueel misbruik, maar hij bleef optreden, onder meer in Nederland. In 2008 deed hij tijdens een Europese tournee Nederland opnieuw aan. Tijdens een Nieuwjaarsconcert in 2011 moest hij op 84-jarige leeftijd in Chicago van het podium gedragen worden wegens uitputting. Op zijn negentigste verjaardag kondigde Berry aan met een nieuw album te komen, 'CHUCK'. Het zou zijn eerste nieuwe plaat in bijna vier decennia worden.

Overleden Zaterdag rond het middaguur overleed Berry. Na een telefoontje werd hij door hulpverleners in een huis in St.Charles (Missouri) gevonden. Reanimatie baatte niet.

