Glimlachinflatie

Hanna heeft het glimlachen van haar grootmoeder geërfd, die onophoudelijk glimlachte en daarbij haar slechte gebit liet zien, ook al werd dat - zelfs in haar tijd al - van vrouwen allang niet meer gevraagd.

Met een goed humeur had het weinig te maken, het was meer een tic. Hanna heeft van haar dertiende tot haar vijftiende een beugel gedragen en ziet er intelligent en lief uit als ze glimlacht, maar op Loek is de glimlach inmiddels uitgewerkt.

Hij zag Hanna als een soort wijze baby die hij tegen zich aan wilde drukken

De allereerste keer dat ze naar hem glimlachte was het onbedoeld. Ze keek heel geconcentreerd naar Reinouts raam (als het moet kan ze geboeid kijken naar een halve pinda) toen ze daarachter het vrolijke gezicht van Loek ontdekte, die bezig was uit te vinden of zijn vriend thuis was. Al die tijd was ze aan het glimlachen.

In het begin associeerde hij die opgekrulde lippen met prettige gedachten (aan hem) en later met een gelijkmatig karakter, zoals zijn moeder dat ook heeft. Hij zag Hanna als een soort wijze baby die hij zowel tegen zich aan wilde drukken als met open mond wilde aanstaren.

Iemand die zelf opvliegend is bewondert de zachtmoedigheid die achter een glimlach schuilt. Maar toen kreeg Loek te horen dat glimlachen gewoon iets was wat in de familie zat. Waar blijf je dan met je bewondering?

De postbode Nu zitten ze aan hun script en Hanna luistert naar Loeks theorie over de liefde. Mannen kiezen nooit een vrouw die bij hen past, heeft hij net beweerd. Als een man een bepaalde vrouw ziet zitten, heeft dat met die vrouw niets te maken, maar met iets in hemzelf. Ze loopt net zo als zijn moeder, met naar buiten gedraaide voeten, of ze lacht op een manier die hem terugbrengt naar het buurmeisje uit zijn jeugd. Dit had best een romantisch moment kunnen zijn, zo prettig als ze nu elkaar zitten aan te vullen Dit brengt hem op de postbode in hun script. De postbode ziet hoe de bijstandsmoeder de schaar vasthoudt waarmee ze de wiettoppen knipt. Hij raakt erdoor betoverd. Haar houding doet hem denken aan de keren dat zijn moeder hem vroeger knipte, en hoe heerlijk hij dat vond, die zeldzame keren dat ze hem als puber nog aanraakte. De postbode ziet de foto van haar kinderen op haar telefoon, vult Hanna aan. En dan vraag hij haar of ze zelf het haar van haar kinderen knipt, en zij zegt “ja” en dan spreekt hij zijn verlangen uit daar een keertje bij te mogen zijn. Ze kijkt Loek glimlachend aan. Loek beantwoordt die lach niet. Dat is jammer, want dit had best een romantisch moment kunnen zijn, zo prettig als ze nu elkaar zitten aan te vullen. Als hij naar haar had teruggelachen was misschien wel van het een het ander gekomen. Nu staat Hanna op het balkon te roken.

