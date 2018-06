Glennis Grace schittert in Amerikaanse talentenjacht

Ze volgt simpelweg haar droom, zei Glennis Grace tegen jurylid Simon Cowell, om vervolgens te beginnen aan haar tamelijk overdonderende uitvoering van Whitney Houstons ‘Run To You’. Ze kon rekenen op goedkeurende blikken van juryleden Cowell, topmodel Heidi Klum en Spice Girl Mel B; en bovendien een staande ovatie van een publiek dat steeds harder begon te klappen.

Lees verder na de advertentie

Ook de doorgaans strenge jury ging uiteindelijk enthousiast uit de zetels, en kwam na afloop haast lof tekort. Ze klonk haast 'precies als Whitney Houston', bracht een overrompelde Mel B uit.

De keus voor Whitney Houston was niet voor niets - in oktober treedt Grace (40) twee avonden op in de Afas Live met een eerbetoon aan haar grote voorbeeld. Overigens won de destijds 15-jarige Grace in 1994 een andere talentenjacht - de Soundmixshow - met, inderdaad, ook een nummer van Whitney Houston.

De auditie werd afgelopen nacht Nederlandse tijd uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender NBC. 'America’s Got Talent' is in zijn twaalfde seizoen nog altijd razend populair: de uitzendingen trekken gemiddeld 11 miljoen kijkers – ter vergelijking, voor zulke kijkcijfers hier zou het Nederland elftal in de WK-finale moeten staan. Op YouTube is de auditie vandaag een van de best bekeken filmpjes.

Wat die droom van Grace was? Het bereiken van een zo groot mogelijk publiek, zei ze, tegen jurylid Cowell. Met het tv-optreden zet ze wat dat betreft flinke stappen vooruit. Of het helemaal eerlijk is dat een professionele zangeres meedoet aan de talentenjacht? Ach ja, weten die Amerikanen veel.