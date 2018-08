Glennis Grace heeft liever het schnabbelcircuit in de VS dan de bedrijfsfeesten hier

In een kittig cheerleaderspakje zong ze op een verregend feestterrein. Tijdens haar uitvoering van ‘Empire State of Mind’, Alicia Keys’ ode aan New York, mocht ze even dromen over die Amerikaanse carrière die nu voor het grijpen ligt: ‘If I can make it here…’ Daarna stond er nog een bruiloft op het programma.

Lees verder na de advertentie

“Dit is mijn basis, ik wil mensen niet teleurstellen”, verklaarde Glennis. En zo is het, verkoop de huid niet voor de beer geschoten is – Glennis blijft een nuchtere Jordanese. Maar haar management is al druk bezig haar agenda te vullen met optredens in de States. Want of ze die finale nu haalt of niet, de aanvragen komen al binnen.

Natuurlijk gaat ze keihard voor de winst – een miljoen dollar en een show in Las Vegas – maar zelfs al wordt het slechts het schnabbelcircuit, dat is in de VS een stuk interessanter dan de bedrijfsfeesten en braderieën hier.

© ANP

Dit was klasse, briljant, perfect America's Got Talent-jurylid Simon Cowell over Glennis Grace

Finale Glennis mag stiekem hopen op meer. De vierkoppige jury van het programma is unaniem lovend over haar vocale acrobatiek, Simon Cowell niet in de laatste plaats. En hij is de man die de boyband One Direction ontdekte, toen hij jureerde in de Britse ‘The X-Factor’. Ook al bereikten de jongens slechts de derde plaats, ze werden wel een wereldwijd succes. Want Simon weet als producent met een eigen entertainmentbedrijf precies hoe je dat doet. Hij gaf Glennis een staande ovatie toen het publiek haar vorige week een ronde verder stemde: “Dit was klasse, briljant, perfect”, riep hij uit. Maandag vliegt de zangeres weer naar Los Angeles om zich voor te bereiden op de volgende show. Glennis mag zelf het nummer kiezen waarmee ze zich naar de finale moet blazen – maar dat verklapt ze natuurlijk nog niet. De kijkers zijn tot dusver onder de indruk, op internet staan tientallen filmpjes van Amerikanen die zich verwonderen over haar enorme bereik – de leukste is die van de broertjes Terry en Terrell McCaskill uit South Carolina, die compleet uit hun dak gaan als Glennis moduleert. Alle deelnemers uit het buitenland hebben meer of minder succes in het land van herkomst en soms zelfs daarbuiten Hier vragen mensen zich nog weleens af of ze in de VS wel doorhebben dat Glennis uit Nederland komt en al een aardige carrière heeft opgebouwd. Natuurlijk, ze hebben daar ook Youtube en kunnen kijken naar eerdere optredens. Maar het interesseert ze niet zoveel. Er zijn meer deelnemers uit het buitenland: dansgroepen uit Rusland, de Dominicaanse Republiek en de Filippijnen, een illusionist uit België, een Australische variété-zanger met accordeon die Duits repertoire ten gehore brengt en een 13-jarig zangeresje uit Engeland. De act met tien afgerichte katten uit Georgië is al afgevallen. Al deze groepen hebben meer of minder succes in het land van herkomst en soms zelfs daarbuiten. Maar het Amerikaanse publiek gunt al die buitenlanders een Amerikaanse carrière. Want ze weten: een echte ster ben je pas als je op Broadway staat. In Soap & Co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.