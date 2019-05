Glansrijke Duncan Laurence maakt verwachtingen waar: Nederland wint het Songfestival

Tranen. Gejubel, gegil, de handen in zijn haardos. Al sinds hij zijn strijdnummer ‘Arcade’ in maart voor het eerst liet horen, stond Duncan Laurence bovenaan de lijsten van wedkantoren. Toch gierden de zenuwen tot op het laatste moment zelfs door de lijven van zijn meest fanatieke supporters.

Het lied heeft ervoor gezorgd dat Nederland voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie evenement zal organiseren volgend jaar.

Zij kunnen hun geluk niet op: Nederland organiseert volgend jaar het Eurovisie Songfestival. Onder toeziend oog van pakweg 182 miljoen kijkers wereldwijd, zong Laurence zich zaterdag met een ijzersterk optreden naar de zege van de 64ste editie van het internationale liedjesfeest, dat dit jaar in het Israëlisch Tel Aviv werd gevierd.

Nul punten De eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar streed tegen artiesten uit 25 andere landen. Zijn grootste concurrenten, pop-operazangeres Kate Miller-Heidke uit Australië, de Zwitserse Justin Bieber genaamd Luca Hänni en John Lundvik, die Zweden vertegenwoordigde met het soulvolle nummer ‘Too Late for Love’, redden het niet. Italië werd tweede, Rusland derde. Opvallend: de S!sters uit Duitsland kregen nul punten en de IJslandse verliezers konden op gejoel uit de zaal rekenen toen ze Palestijnse vlaggen omhoog hielden tijdens de puntentelling. De Israëlische zangeres Netta en Dana International, die het Songfestival vorig jaar en in 1998 wonnen, openden de avond, te midden van de vlaggetjesceremonie waarin de deelnemers werden voorgesteld. In een kanariegele jurk zong de laatste haar hit van toen. “Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra”, klonk de hele zaal in koor. Spectaculairder was het optreden vlak voor de uitslag. Na eindeloos gekissebis bleek Madonna toch gezwicht voor de Canadees-Israëlische filantroop Sylvan Adams, die naar verluidt 1,2 miljoen euro neertelde voor de komst van de popdiva. Nadat ze de verbroederende kracht van muziek onderstreepte, zong de zestigjarige artiest haar hit ‘Like a Prayer’ en een nummer van haar nieuwe album, mét zilverkleurig ooglapje, onvaste stem en een leger dansers.

Zuiver Ver daarvoor was Laurence aan de beurt, als twaalfde deelnemer. Zittend achter zijn elektrische piano bracht hij ‘Arcade’ geheel foutloos. Kwam er tijdens de tweede halve finale van donderdag nog kritiek op zijn eerste noten, nu zong hij zuiver vanaf de start. Ook de lichtbol, die volgens de Nederlandse delegatie tijdens de voorrondes één seconde te laat aanfloepte, leek dit keer geheel volgens plan te functioneren. Toch was het hoogtepunt van de avond het moment waarop de presentator de naam van de winnaar onthulde. De uitslag is voor de helft gebaseerd op televoting en voor 50 procent op de oordelen van de vijfkoppige jury die elk land afvaardigt, en verschilt meestal van de voorspellingen van de wedkantoren. Dit jaar strijken gokkers die geld op Laurence hebben ingezet wel een zakcentje op. Voor de bleue zanger zelf is het ook goed nieuws: de zege is een mooie start van zijn carrière. Zijn populariteit in Tel Aviv had hem al een concerttour door Europa opgeleverd, onthulde hij donderdag tijdens de halve finale, en hij staat in juli in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Laurence beschouwde zijn favorietenrol de afgelopen weken als een positief teken. “Maar verwachtingen zijn ook beangstigend”, zei de winnaar van het Eurovisiesongfestival op de persconferentie na de finale. Hij richtte zich daarom volledig op zijn muziek. “Ik heb geprobeerd te focussen op mijn doel, dat is het belangrijkste. Daarom hoop ik dat jullie als pers bij volgende edities nooit meer zoveel druk op deelnemers leggen, laten we dat afspreken vanaf nu.”

Een unicum Van dit alles had de 25-jarige artiest uit Hellevoetsluis niet durven dromen toen hij afgelopen november plots een telefoontje kreeg van zangeres Ilse de Lange, zijn coach tijdens zijn deelname aan ‘The Voice of Holland’ in 2014. Zij had op internet zijn liedje ‘Arcade’ beluisterd. Of hij misschien open stond voor deelname aan het Songfestival? Dat nummer staat nu op plek één in de Nederlandse Top 40. Een unicum: het is voor het eerst dat een Nederlandse inzending van het Songfestival de hitlijst aanvoert. En het lied heeft ervoor gezorgd dat Nederland voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie evenement zal organiseren volgend jaar. Waar, wat en hoe? De NPO heeft twaalf maanden om daar over na te denken. Op de vraag waarom nu juist hij het liedjesfestijn heeft gewonnen, antwoordde de muzikant: “Ik hoop dat het de muziek was, de tekst, het verhaal. En de performance, al het werk van het team. Ik hoop dat dat het was.”

