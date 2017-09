Gitzwart, maar prachtig

The National

Sleep Well Beast (4AD)

★★★★☆

Lees verder na de advertentie

The National was altijd al een politieke band, zonder politieke muziek te maken. Ze voerden campagne voor Hillary Clinton, speelden voor Obama, maar op echt engagement kon je hun nummers nooit betrappen - behalve wellicht 'Fake Empire'. Dat is veranderd op deze zevende langspeler van het indiequintet uit Cincinnati.

Hoewel zanger Matt Berninger zich nog altijd in cryptische bewoordingen hult, zijn de verwijzingen legio. In het omineus getitelde 'The System Only Dreams in Total Darkness', in de tekst van 'Turtleneck', in die gesamplede speech van Bush-adviseur Karl Rove over nepnieuws bij 'Walk it Back'. De band heeft zijn stekels uitgezet, ook muzikaal, en dat net ná die ontwikkeling langs mooi gepolijste, zachte liedjes op hun laatste twee platen.

Oeuvreklassieker Sinds album 'Alligator' (2005) klonk de band niet meer zo rauw en intens als het grofkorrelige 'Turtleneck', het stuwende 'The System Only Dreams in Total Darkness' of het opzwepende 'Day I Die', die geheid uitgroeit tot oeuvreklassieker. Meermaals eist het ratelende drumwerk van Bryan Devendorf een hoofdrol op, of schuurt een gitaar de laklaag van de nummers. Geen standaard liefdeslied, dat zou te gemakkelijk zijn Toch is subtiliteit nog altijd hun beste wapen, met Berningers warme stem, overkokend van de weltschmerz, op ingetogener nummers als 'Empire Line' en 'Guilty Party'. Opvallend is het lieve pianoliedje 'Carin at the Liquor Store', gericht aan z'n vrouw. Geen standaard liefdeslied, dat zou te makkelijk zijn. Het is een goedmaakliedje, een sorry-zeg-liedje. Een voorzichtig flikkerend lichtje, aan de horizon, in deze gitzwart gekleurde, maar prachtige terugkeer van The National. Joris Belgers

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.