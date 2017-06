Giphart schrijft samen met een robot

Een robot die een auto in elkaar zet, oké, dat kan. Maar een robot in de rol van een literaire auteur, dat is andere koek. Toch komt het ervan. Ronald Giphart, bekend van bestsellers als 'Ik ook van jou' en 'Phileine zegt sorry', gaat een verhaal schrijven met behulp van een machine. Het experiment wordt gedaan samen met de Universiteit Antwerpen en het Meertens Instituut.

"De vraag was in hoeverre de techniek in staat is om met literaire teksten te komen. Dat is aardig gelukt. Hij moest iets te vertellen hebben en dat heeft ie", zegt Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut. Karsdorp promoveerde op een proefschrift over het hervertellen van verhalen vanuit het perspectief van computermodellen.

Extreem belezen machine

De robot waar Giphart mee gaat werken oogt niet als de bekende blikken figuur met armen en benen, die schoksgewijs allerlei opdrachten uitvoert. Eerder is het een extreem belezen machine, die zonder nadenken complete zinnen en alinea's aan de auteur voorlegt. Karsdorp: "Deze robot is getraind op 10.000 Nederlandstalige romans, die hij allemaal heeft gelezen en waar hij vervolgens een enorme hoeveelheid literaire en grammaticale regels uit heeft gehaald."

De letterkundige kennis van de robot - bestaande uit ruim een miljard woorden - staat op een zware server. Daar heeft de schrijver geen last van; die werkt in een toegankelijke interface, vergelijkbaar met het tekstverwerkingsprogramma Word.

De reactie van de robot is niet altijd even logisch. Als Giphart bijvoorbeeld intikt: 'Mijn probleem is dat..', dan geeft de robot als suggestie: 'Ik me niet kan voorstellen dat je met een andere vrouw naar bed gaat?, zei hij nog een keer, waarna hij me afvroeg of ik een vrouw was, of dat ik hem nooit meer zou zien. 'Laat maar' , zei...' Zulke passages.

Geeft Giphart vijf minuten later dezelfde woorden op, tovert de robot weer een volstrekt andere suggestie uit de hoge literaire hoed.

Onderzoeker Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut ziet de robot als een soort synthesizer voor tekst, inclusief knoppen waaraan je kunt draaien. © RV

Zodat de auteur weer even voort kan. Hoezo writers block? "Het is enorm spannend wat voor verhaal we samen gaan schrijven", laat Giphart in het persbericht weten. "Normaal gesproken verzin ik zelf het plot, werk ik de karakters uit en zoek de woorden. Nu gaat de robot me daarbij helpen. Ik ben de baas, maar hij doet het werk!"

Want het is ook weer niet zo dat de schrijver voortaan snipperdagen kan nemen omdat de robot zijn roman wel even schrijft. Karsdorp: "Het is een systeem dat niet zozeer zelf een verhaal maakt. De schrijver heeft de regie. Maar de robot werkt verrassend goed. Hij levert geen Jip en Janneke-zinnen."