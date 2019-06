Gilead lijkt net iets te veel op onze eigen wereld

Blessed day! Christelijke extremisten hebben een coup gepleegd en regeren met strakke hand over de achtergebleven bevolking van het noordoosten van de VS. Gilead heet het nu. The Handmaid’s Tale is de veelbekroonde dystopische serie over de vrouwen van Gilead die begon in 2017 (gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood uit 1985), en waarvan nu de eerste afleveringen van het derde seizoen online zijn gekomen.

Gileads belangrijkste zorg is het voortbestaan van het menselijk ras: er is een vruchtbaarheidsprobleem. Daarnaast zijn de fossiele brandstoffen uitgeput, de samenleving is zoveel mogelijk klimaatneutraal geworden. Voor de voortplanting zijn de nog vruchtbare vrouwen heropgeleid tot handmaids, dienstmaagden. Die worden in huis geplaatst bij kinderloze bevelhebbers. Naar voorbeeld van het bijbelse verhaal van Rachel en haar dienstmaagd Bilha baren de handmaids de kinderen van de politici. Na de geboorte vertrekt de dienstmaagd naar een volgend echtpaar.

Herkenbare kostuums Om de emotionele en fysieke problemen die dit systeem veroorzaakt zoveel mogelijk te vermijden, is een strak keurslijf uitgedacht dat onderdanigheid afdwingt. Vrouwen van alle standen dragen herkenbare, sobere kostuums. Hoofdpersoon is June, prachtig gespeeld door Elisabeth Moss, een voormalig boekenredacteur die in het begin van de serie haar entree als dienstmaagd maakt bij commandant Fred Waterford en diens vrouw Serena Joy. June heet vanaf dan Offred (van Fred); elke dienstmaagd krijgt de naam van haar meester. Net als in alle dictaturen is de taal gecensureerd en veranderd. Dienstmaagden begroeten elkaar met Blessed be the fruit, May the Lord open is het gewenste antwoord. Het mooie is: ook als kijker raak je daaraan gewend. Langzaam merk je wat ontbreekt: muziek, boeken, telefoons, internet, post. Zelfs pen en papier is maar voor een enkeling toegankelijk. Openlijke ho­mo­sek­su­a­li­teit en rebellie wordt in Gilead bestraft met ophanging of steniging Op huishoudsters (‘Martha’s’) en dienstmaagdbegeleiders (‘tantes’) na mogen vrouwen niet werken. Flashbacks naar June’s eerdere gezinsleven laten zien hoe het werkende vrouwen steeds moeilijker werd gemaakt, het moederschap werd verheerlijkt, abortussen verboden. Openlijke homoseksualiteit en rebellie wordt in Gilead bestraft met ophanging of steniging. Hoewel de mannen alle macht hebben, draait het in de serie om de vrouwen, en die spelen glansrollen.