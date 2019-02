Giel Beelen is rijbewijs nu écht kwijt, ondanks slimmigheidje

Twee jaar geleden werd Veronica-radiopresentator Giel Beelen gesnapt voor rijden onder invloed. “Dom. Nu op de blaren zitten”, verklaarde hij direct op zijn twitteraccount. Wellicht was Beelen even vergeten dat hij een paar jaar daarvoor ook al eens was veroordeeld voor dezelfde overtreding. In elk geval bleek dat de blaren een stuk pijnlijker waren dan de dj had voorzien. Want wie twee keer nat gaat, moet zijn rijbewijs inleveren. Dat betekent opnieuw een serie rijlessen, en de plicht examen af te leggen. En dat was ook precies de straf die de rechtbank hem deze keer oplegde. Met daarbij nog een boete van 750 euro.

Hoger beroep

Dat bedrag zal Beelen, die flink verdient, waarschijnlijk niet verontrusten. Maar een dj die in alle vroegte al naar het werk moet vanwege zijn populaire ochtendshow, heeft het niet makkelijk zonder rijbewijs. En daarom bedachten Beelen en zijn advocaat een truc. Ze gingen in hoger beroep. En zo kwamen ze bij het gerechtshof, waar de raadsheren uiteraard vroegen: ‘Dus u bent het niet eens met de straf?’ Maar dat was helemaal niet aan de orde, verzekerde de advocaat. Die straf was prima. Sterker nog, de advocaat zou graag zien dat het gerechtshof het vonnis bekrachtigde. De enige reden om in hoger beroep te gaan, was dat de straf daardoor nog niet inging. Ofwel, Beelen kon gewoon nog autorijden.

De dj rekende er op dat het hoger beroep nog wel even zou duren, precies de tijd die hij nodig had voor zijn rijlessen en – examen. Zodra hij weer was geslaagd, zou hij het hoger beroep intrekken. Ben je betoeterd, antwoorden de raadsheren in zuiver juridische termen, hiervoor is het Nederlands rechtssysteem niet bedoeld. Verzoek afgewezen.

Daarbij liet Beelen het niet: hij ging naar de allerhoogste rechter, de Hoge Raad. Die bevestigde gisteren het vonnis. Daarom heeft Beelen maar beperkt tijd gewonnen voor rijlessen, en moet hij nu écht op de blaren zitten.