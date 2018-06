Gids door het theater van het dagelijks leven

Toen Zadie Smith (1975) in 2000 debuteerde met de roman 'Witte tanden' die binnen de kortste tijd een bestseller werd, viel al te vermoeden dat ze zou uitgroeien tot een belangrijke speler in de literatuur van het nieuwe millennium. Sindsdien heeft ze dat vermoeden met een aantal andere romans glansrijk waargemaakt. Maar daarbij liet ze het niet. Net als haar leeftijdgenoot Teju Cole heeft ze ook als essayist het literaire speelveld vergroot: ze beschreef serieus en met kennis uit de eerste hand bepaalde kanten van de hedendaagse straatcultuur en de cultuur van veronachtzaamde lagen van de samenleving. Zoals Cole de straten van New York en Lagos met zijn voeten en zijn hoofd verkent, zo onderzoekt Smith 'het theater van het dagelijks leven' in Londen en New York. Ze laat zien hoe kunstvormen (zoals rap en graffiti), die sommige mensen eerder als 'een soort maatschappelijk probleem' afdoen, zich verhouden tot de elitecultuur. Omdat ze thuis is in twee werelden, de ivoren toren en de straat, kon ze uitgroeien tot een prominente gids in het fluïde grootstedelijke cultuurlabyrint.

In 'Voel je vrij' heeft Smith haar essays van de afgelopen acht jaar gebundeld. Haar stukken gaan nu eens over het intiem persoonlijke en dan weer over zaken van globaal belang. Aan bod komen het klimaatprobleem, hiphop, de apocalyptische fictie van J.G. Ballard, rappers als Jay-Z en Tupac, de Facebookgeneratie, het moederschap, de Brexit, de badkamer van haar jeugd, en nog veel meer. Ze weet haar inzichten zinvol te verbinden met ideeën van uiteenlopende grootheden als Seneca, Kierkegaard, Schopenhauer, Dostojevski, Fred Astaire, Picasso, Billie Holiday, Nabokov en Philip Roth.

Grootste gemak Afkomstig uit een multicultureel gezin (haar vader is Engels, haar moeder een zwarte Jamaicaanse) is Smith bij uitstek in de positie om de genoemde bandbreedte aan onderwerpen te bestrijken. Ze beweegt zich met het grootste gemak tussen de zogenaamd hoge en lage cultuur, dankzij een sterke gevoeligheid voor sociale en politieke kwesties, kennis en intelligentie, die tijdens haar opleiding aan Harvard verder werden aangescherpt, en een verfijnd zintuig voor esthetiek. De tekst loopt door onder de afbeelding © rv Door Smiths essays lopen drie lijnen die elkaar telkens weer kruisen: haar leefwereld, haar identiteit van waaruit ze die wereld ervaart en waarneemt, en de taal waarin ze daarover communiceert. Ambivalentie is een kernthema. Smith is zich er terdege van bewust dat elke identiteit onderhevig is aan tegengestelde krachten. Als iemand die zichzelf telkens weer ervaart als zwart én wit is ze daarvan een levend voorbeeld. In de twee kinderen die ze samen met haar Ierse man heeft, beleeft ze dat nog sterker. Ze licht die gemengde achtergrond toe aan de hand van een geruchtmakende affaire rond het schilderij 'Open Casket' van Dana Schutz. Omdat deze witte kunstenares een zwart slachtoffer van een racistische moord had afgebeeld, werd ze ervan beschuldigd zwart leed te exploiteren voor eigen gewin. Er werd zelfs aangedrongen op vernietiging van het schilderij. Zadie Smith vraagt zich daarop af wat haar kinderen wel of niet zouden mogen. "Waar ligt precies het kantelpunt waarop het zwarte leed niet langer hún zaak is? Hun oma - die in bittere armoede is opgegroeid op een postkoloniaal eiland, en die afstamt van slaven - heeft het zwarte leed aan den lijve ondervonden. Maar haar kleinkinderen zien er wit uit. Zijn ze dat ook? Zouden mijn kinderen kunnen uitgroeien tot kunstenaars die zo nu en dan een zwart iemand schilderen?" Oordeel: Een brede blik die toch steeds ook inzoomt op detail en nuance