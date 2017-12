Gezellig met zijn allen insteken op de kalkoen

Een collega sprak mij aan met de mededeling dat zij onlangs aan mij gedacht had. Dat is het lot van taalkundigen, dat mensen steeds aan hen denken, helaas vooral als ze geconfronteerd worden met on- zekerheden in het taal- gebruik. Dat was hier niet anders. Zij had nagedacht over het verschil tussen 'erop insteken' en 'op iemand insteken'.