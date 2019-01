Gewurgd met haar eigen halsdoek

Prachtig is ze, de Heilige Cunera. Het is niet te zien dat ze al meer dan vijfhonderd jaar oud is. Zo strak zit ze nog in de goudverf die werd aangebracht door de Kleefse beeldhouwer Dries Holthuys, die haar uit eikenhout schiep. Het beeld van Cunera is de nieuwste aanwinst van het Stadsmuseum Rhenen, dat een paar weken geleden de deuren opende in het Oude Raadhuis. Na een omvangrijke verbouwing moet dit monumentale gebouw (circa 1450) uitgroeien tot het nieuwe culturele hart van Rhenen.

Cunera is er nog maar net, maar steelt nu al de show in het museum. Met haar komst ging een grote wens in vervulling, vertelt coördinator Maike Woldring. Deze martelares is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Rhenen, dat in de Middeleeuwen een bedevaartsoord was. De pelgrims kwamen van heinde en ver om de Heilige Cunera te vereren, die daar volgens een legende omstreeks het jaar 377 was vermoord.

Cunera was een Engelse prinses die tijdens een bedevaart met nog elfduizend maagden bij Keulen werd overvallen door de Hunnen. Ze werd gered door de Friese koning Radboud, die haar meenam naar zijn kasteel in Rhenen. Door haar vriendelijkheid en zorg voor de armen maakte ze zich zo geliefd, dat de jaloerse vrouw van Radboud besloot haar te doden. Ze wurgde haar met de halsdoek die Cunera nog van haar ouders had en begroef haar in de veestal.

