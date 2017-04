Gewoon een aardige vent aan de leiding, misschien is dat precies wat Nederland prettig vindt

Het werd een echte Koningsdag. Niet per se omdat het een speciale verjaardag was - Willem-Alexander werd vijftig - maar vooral dankzij dat bijzondere vraaggesprek aan de vooravond van die mijlpaal.

Interviewer Wilfried de Jong schreef toen geschiedenis als de man die de koning eindelijk zijn voetstuk gaf. Als een echte onderdaan zat hij wat klein en ineengedoken aan de knieën van de vorst, alsof hij het liefst onzichtbaar was geweest. Het gaf Willem-Alexander alle ruimte voor een ontspannen thuiswedstrijd waarin het nu eens helemaal over hemzelf ging: hoe blikt onze koning terug op zijn eerste vijftig levensjaren?

Het was goed om te horen dat veel dingen in de jeugd van Willem-Alexander net zo normaal verliepen als in ‘gewone’ gezinnen. Zoals het keiharde gehakketak tussen hem en zijn broers, en het nerveuzig aanleren van een Haags accent om erbij te kunnen horen op je nieuwe school. Maar aan de andere kant: moeten hopen dat je lijfwachten jouw geheimen of domme acties niet verklikken aan je ouders, dat is dan weer een jeugdherinnering die tekent hoe uniek het leven van een koning is.

Wat dit interview deed beseffen is dat Willem-Alexander niet alleen als vader des vaderlands moet functioneren maar ook de mannelijke spil in zijn familie is, sinds Claus, Bernard en Friso er niet meer zijn. Het ontroerde om te horen hoe de koning het verdriet van zijn moeder heeft ervaren toen zij een van haar zonen verloor. Dat hij zich daardoor realiseert wat hij zijn moeder zélf had kunnen aandoen, door riskant gedrag als te hard rijden.

Mensen bekenden tot tranen toe geroerd te zijn.

Knuffelen Op Koningsdag betoonde Willem-Alexander zich op en top een vader, die zijn dochters vaak knuffelde en zeker zijn oudste, kroonprinses Amalia. Wat zal dat goed zijn voor haar zelfvertrouwen. Het NOS-journaal meldde donderdag dat uit zijn Koningsdag-enquête blijkt dat Máxima nog altijd populairder is dan haar man, maar ik denk dat er een andere uitslag was geweest wanneer dit onderzoek woensdagavond was uitgevoerd, pal na het interview met De Jong. Het was op Twitter althans zoeken met een lampje naar negatieve reacties. Mensen bekenden juist tot tranen toe geroerd te zijn. Ook bij Jeroen Pauw en Humberto Tan gaf bijna iedereen er blijk van het gesprek als een eye-opener te hebben ervaren. Alleen Jort Kelder zat bij ‘Pauw’ te brommen dat het nou toch ook weer niet zó bijzonder was wat de vorst allemaal had gezegd. Maar misschien is dat juist precies wat wij in Nederland prettig vinden: gewoon een aardige vent aan de leiding. Of zoals zangeres Angela Groothuizen haar tevredenheid simpelweg omschreef aan tafel bij ‘RTL Late Night’: “Je kan het slechter treffen”. Het was een cadeautje om de jarige koning te horen zeggen dat hij lekker in z’n vel zit. En dat zag je donderdag tijdens de viering in Tilburg. Een klassieke dag, klassiek in beeld gebracht, vol dartele volwassenen, blije breisels, zang en dans, bijzondere kostuums, huisvlijt, maar ondanks alles een blije jarige. En het bleef nog droog ook. Lees ook:

